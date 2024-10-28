Sokak Röportajında Atatürk’e Küfür Etti: "Size Göre Öyle Olabilir"
Sokak Röportajında Atatürk’e Küfür Etti: "Size Göre Öyle Olabilir"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sarı Mikrofon” isimli kanalın Hatay’da yaptığı sokak röportajında Atatürk için edilen sözler büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile sebebiyle “Atatürk’ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?” diye sorulan bir kişi, “anti-kemalist” olduğunu söyleyerek Atatürk için “anası babası belli değil” ifadelerini kullandı.
İşte tepki çeken sözler 👇
Geçtiğimiz günlerde Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmış ve hakkında iki ayrı dava açılmıştı.
Atatürk'e küfür eden kişiye sosyal medyadan tepkiler ise şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın