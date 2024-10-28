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Sokak Röportajında Atatürk’e Küfür Etti: "Size Göre Öyle Olabilir"

Sokak Röportajında Atatürk’e Küfür Etti: "Size Göre Öyle Olabilir"

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 12:15

Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında bir kişinin, Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri tepki çekti. Mikrofon uzatılan kişi, Atatürk için “anası babası belli değil” ifadelerini kullandı.

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“Sarı Mikrofon” isimli kanalın Hatay’da yaptığı sokak röportajında Atatürk için edilen sözler büyük tepki çekti.

“Sarı Mikrofon” isimli kanalın Hatay’da yaptığı sokak röportajında Atatürk için edilen sözler büyük tepki çekti.

Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile sebebiyle “Atatürk’ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?” diye sorulan bir kişi, “anti-kemalist” olduğunu söyleyerek Atatürk için “anası babası belli değil” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile sebebiyle “Atatürk’ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?” diye sorulan bir kişi, “anti-kemalist” olduğunu söyleyerek Atatürk için “anası babası belli değil” ifadelerini kullandı.

İşte tepki çeken sözler 👇

Geçtiğimiz günlerde Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmış ve hakkında iki ayrı dava açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmış ve hakkında iki ayrı dava açılmıştı.

Atatürk'e küfür eden kişiye sosyal medyadan tepkiler ise şöyle 👇

Atatürk'e küfür eden kişiye sosyal medyadan tepkiler ise şöyle 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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