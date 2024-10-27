Atatürk'ün Çocukluğunu Anlatan "Mustafa" Filminin Avrupa'da Engellendiği İddia Edildi
Atatürk'ün Çocukluğunu Anlatan "Mustafa" Filminin Avrupa'da Engellendiği İddia Edildi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarını ilk kez animasyon formatında ele alan 'Mustafa' filminin, yurt dışı gösterimlerinin bazı lobiler tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.
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İstanbul, Ankara ve Mersin gibi büyük şehirlerde siyaset ve sanat camiasından isimleri bir araya getiren galaların ardından "Mustafa" filmi, 25 Ekim Cuma günü vizyona girdi.
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Cumhuriyet'in haberine göre, Avrupa'da yaşayan Türklerden yoğun ilgi gören "Mustafa" filminin gösterimleri, ilk iki günün ardından bazı yerlerde tek tek iptal edilmeye başlandı.
Yapımcı Kamuran Ayna, Film tanıtımına başladıktan kısa bir süre sonra Avrupa'daki Ermeni lobisi tarafından engellenmeye çalışıldıklarını ve lobinin bunu başardığını iddia etti.
Ayna, Avrupa'daki dağıtımcılarla yapılan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldıklarını belirtirken, her gün yeni bir olumsuz haber aldıklarını ifade ederek lobinin "kara propagandasının" başarılı olduğunu söyledi.
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