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ŞOK'a Otomatik Cam Temizleme Robotu Geliyor! 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Otomatik Cam Temizleme Robotu Geliyor! 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.12.2024 - 11:08 Son Güncelleme: 10.12.2024 - 11:09

ŞOK 11 Aralık ile 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Aralık ile 18 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu 3.699 TL,

Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu 3.699 TL,

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.399 TL, 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL,

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, 

  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 259 TL,

  • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.899 TL,

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL, 

  • 3 litre Radyatör Antifirizi 139 TL, 

  • 5 litre Oto Cam Suyu 89,95 TL, 

  • Hugel 12V 60A Akü 2.190 TL, 

  • Kablosuz Kompresör 999 TL, 

  • 4 parça Oto Paspas 349 TL, 

  • Çekme Halatı 179 TL, 

  • Direksiyon Tepsisi 119 TL, 

  • Bagaj Filesi 249 TL, 

  • Kapı Yanı Basamak 199 TL, 

  • Kablosuz Kulaklıklı Tansmitter 199 TL, 

  • 2'li Tampon Koruma 79,95 TL, 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • Magnet Kablosuz Araç Şarj Cihazı 499 TL, 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL, 

  • Plaka Montaj Bandı 59,95 TL, 

  • Reklektif Bant 24,95 TL, 

  • Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

  • Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL

Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 349 TL,

Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 349 TL,

  • Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 349 TL,

  • Slazenger Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 399 TL,

  • Slazenger Erkek Ayakkabı 399 TL, 

  • Slazenger Yarım Fermuarlı Polar Üst 249 TL, 

  • El Havlusu 34,95 TL, 

  • 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 249 TL, 

  • Yüz Havlusu 99,95 TL, 

  • Penti Daima Termal Külotlu Çorap 179 TL,

  • Banyo Havlusu 219 TL,

  • Tekerlekli Pazar Arabası 169 TL, 

  • Kadın Bere Çeşitleri 39,95 TL, 

  • Kadın Kuzu Kumaş Terlik 239 TL,

  • Erkek Keçe Terlik 239 TL, 

  • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL, 

  • Pastel Renk Ütü Masası 599 TL,

  • Kurutmalık 299 TL

Günün fırsatları için tıkayın.

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;

 25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Heinz Ketçap 570 gr + Mayonez 505 gr 99 TL, 

  • 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 99 TL,

  • 6x180 ml Danone Kakaolu Süt 43 TL, 

  • 170 gram Ülker Rulokat 39 TL,

  • 750+200 ml Johnson's Bebek Şampuanı 89 TL

Peşin fiyatına 6 taksit elektronik ürünler

Peşin fiyatına 6 taksit elektronik ürünler

Peşin fiyatına 12 taksitle alabileceğiniz elektronik ürünler için tıklayın.

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Mobilya;

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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