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ŞOK'a Karcher Zemin Temizleme Makinesi Geliyor! 23 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Zemin Temizleme Makinesi Geliyor! 23 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
01.07.2024 - 18:10

ŞOK 3 - 10 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 10 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL,

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL,

  • Büyük Termos 799 TL, 

  • Termos 599 TL, Piknik Termos 219 TL, 

  • Sippro Mug 299 TL, 

  • 2 0litre Buzzy Termos 599 TL, 

  • 10 litre Buzzy Termos 499 TL, 

  • 20 litre Kamp Termos 749 TL,

  • Desenli Termos Çanta 179 TL, 2'li Motivasyon Matara Set 229 TL, Buz Aküsü 14,95 TL,

  • Kamp Taburesi 79,95 TL, 

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 249 TL, 

  • Kulplu Desenli Termos Çanta 299 TL, 

  • 25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 129 TL, 

  • Olta Seti 699 TL, 

  • XL Kamp Sandalyesi 549 TL,

  • Desenli Plaj Sandalyesi 279 TL, 

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 249 TL, 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 279 TL, 

  • Hamak 279 TL, 

  • Cibinlik Hamak 399 TL, 

  • Uyku Tulumu 499 TL

Kamp ürünlerine göz atmak için tıklayın.

Pompa 69,95 TL

Pompa 69,95 TL

  • 6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL, 

  • 4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL, 

  • Kamp Matı 179 TL, 

  • Çantalı Portatif Ocak 799 TL, 

  • Çakmaklı Torch 449 TL, 

  • Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL, 

  • Kamp Tencere 199 TL, 

  • Solar Kamp Duşu 199 TL, 

  • Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL, 

  • Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL, 

  • Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL, 

  • Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 299 TL, 

  • Gaz Kartuşu 227 gr 79,95 TL,

  • Gaz Kartuşu 230 gr 119 TL,

  • Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL, 

  • Paracord Bileklik 119 TL, 

  • Lüks Mangal 60'lık 299 TL, 

  • Lüks Mangal 199 TL, 

  • Çöp Şiş 19,95 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 69,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL, 

  • Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL, 

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 69,95 TL, 

  • Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL, 

  • Sky Katlanır Koltuk 399 TL, 

  • Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL, 

  • Sky Antrasit Katlanır Masa 479 TL, 

  • Plastik Kollu Sandalye 269 TL, 

  • Kral Rattan Desen Tabure 149 TL, 

  • Büyük Tabure 99,95 TL,

  • Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL

Market Ürünleri;

Market Ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 250 gram Çizmeci Rulo Gofret 60 TL, 

  • 400 gram Superfresh Mantı 40 TL, 

  • 2x140 gram Superfresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 99 TL, 

  • 8'li Selpak Extra Havlu 79 TL 

  • 750 ml Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 29 TL

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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Elektronik ve küçük ev aletleri

Elektronik ve küçük ev aletleri

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Fitness ürünleri

Fitness ürünleri

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İndirimli eliptik bisikletler burada.

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