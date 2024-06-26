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ŞOK'a Mobil Klima ve Elektrikli Scooter Geliyor! 29 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Mobil Klima ve Elektrikli Scooter Geliyor! 29 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
26.06.2024 - 14:21

ŞOK 29 Haziran - 6 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Haziran - 6 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL

Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL

  • 6'lı Rio Ayaklı Su Bardağı 169 TL, 

  • Rölyefli Oval Tabak 19,95 TL,

  • Kupa Bardak 19,95 TL,

  • İp Askılı Şortlu Takım 119 TL,

  • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL,

  • Rölyefli Cam Tabak 19,95 TL,

  • Mega Tüy Toplayıcı 99,95 TL,

  • Bulaşık Matik +1 Yedek 79,95 TL,

  • Ne Alırsan 29,95 TL

25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

  • Orkid Platinum Gece 69 TL,

  • 100 gram Nescafe Taster's Choice 59 TL, 

  • 278 gram Ülker Çikolatalı Pasta Tadında 69 TL, 

  • 75 ml Colgate Visible White Diş Macunu 60 TL

  • Colgate Superclean 3’lü Diş Fırçası 55 TL

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

En çok tercih edilen televizyonlar burada.

En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

Sıcak havalara karşı soğutucu listesi burada.

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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