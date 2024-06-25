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ŞOK'a Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.06.2024 - 12:16

ŞOK 26 Haziran - 3 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Haziran - 3 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

  • Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, 

  • Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL, 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL,

  • Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL,

  • Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL, 

  • Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL, 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 149 TL, 

  • Duş Başlığı Seti 149 TL, 

  • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL, 

  • Oval Erzak Kabı 59,95 TL, 

  • Üç Bölmeli Saklama Kabı 49,95 TL, 

  • Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • Kek / Pasta Fanusu 119 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Leia Çay Bardağı 69,95 TL,

  • 8 parça Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 129 TL

Elektrikli süpürgeler burada.

Dikey süpürgeler burada.

Ütüler burada.

Saç kurutma makineleri burada.

Halı Koltuk yıkama makineleri burada.

Düzenleyiciler ve hurçlar burada.

Kapaklı Küçük Boy Natural Hasır Sepet 179 TL,

Kapaklı Küçük Boy Natural Hasır Sepet 179 TL,

  • Büyük Boy Natural Hasır Sepet 199 TL,

  • Kapaklı Orta Boy Natural Hasır Sepet 199 TL, 

  • Küçük Boy Natural Hasır Sepet 159 TL, 

  • Küçük Boy Natural Sepet 79,95 TL, 

  • Orta Boy Natural Sepet 89,95 TL, 

  • Büyük Boy Natural Sepet 99,95 TL, 

  • 2'li Natural Amerikan Servisi 149 TL, 

  • Jüt Organizer Kapaklı Kutu 199 TL, 

  • Jüt Organizer Kutu 159 TL,

  • apı Önü Paspası 59,95 TL, 

  • Kaktüs Seramik Aksesuar 39,95 TL, 

  • 400 ml Yeşil Pipetli Bardak 119 TL, 

  • 4'lü Kaktüs Bardak Seti 199 TL, 

  • 380 ml Kaktüs Desenli Mug Termos 299 TL, 

  • Kaktüs Desenli Bulaşık Altlığı 29,95 TL,

  • Waffle Kurulama Bezi 49,95 TL

Market Ürünleri;

Market Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 105 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Süper Ton 69 TL, 

  • 6'lı Ülker Çizi Kraker 42 TL, 

  • 3x70'li Sleepy Extra Islak Havlu 63 TL, 

  • 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL

Elektronik;

Elektronik;

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

En çok tercih edilen televizyonlar burada.

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Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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