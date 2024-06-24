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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
24.06.2024 - 12:36

Son zamanların en çok tercih edilen terliklerinden biri Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik gün boyu rahatlık sağlarken spor ve plaj kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu terlik, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 04.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Hareket halindeki yaşam tarzınız için atletik ilham veren bu terlik yazlık kombinlerinizin neredeyse hepsiyle uyum sağlıyor.

Hareket halindeki yaşam tarzınız için atletik ilham veren bu terlik yazlık kombinlerinizin neredeyse hepsiyle uyum sağlıyor.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik, 7 faklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuş.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik, 7 faklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuş.

Ayak altında süper yumuşak, inanılmaz derecede hafif ve olağanüstü esnek 360 derecelik LiteRide köpük, gün boyu konfor ve destek sunuyor.

Ayak altında süper yumuşak, inanılmaz derecede hafif ve olağanüstü esnek 360 derecelik LiteRide köpük, gün boyu konfor ve destek sunuyor.

Dinamik, nefes alabilen Mattite Motion üst kısım, ayağınızın doğal hareketine uyum sağlıyor.

Dinamik, nefes alabilen Mattite Motion üst kısım, ayağınızın doğal hareketine uyum sağlıyor.

Bu özelliği de yaz sıcaklarında rahatlıkla tercih edebilmenize olanak tanıyor.

Daha iyi konfor ve dayanıklılık için kauçuk dış tabana sahip olan Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terliği tüm yaz ayağınızdan çıkarmayacaksınız!

Daha iyi konfor ve dayanıklılık için kauçuk dış tabana sahip olan Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terliği tüm yaz ayağınızdan çıkarmayacaksınız!

Rahatlığın keyfine varmak ve ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Farklı renk ve model Crocs Teliklere buradan bakabilirsiniz.

Buradan da %20 indirimli modellere göz atabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

  • Aşırı rahat ve ergonomik fakat havalandırma kısmında diğer modellere göre biraz geri kalıyor. Standart numaranızı alın tam olur.

  • Hem çok rahat hem çok güzel bir model. Renkleri güzel. Evde giyiyorum bir tane de dışarıda giymek için almak istiyorum çünkü hem çok rahat hem çok pratik.

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