İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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22 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Torku Kristal Toz Şeker 3 Kg 109,90 TL
Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 18,50 TL
10 TL üstü alışverişlerde geçerli;
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27 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL
Beyaz eşya;
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
Mobilya;
Oyuncu ürünleri;
Hascevher Tencere Seti 3'lü 699 TL
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Tekstil ürünleri;
Market Ürünleri;
Sleepy Bio Çözünür Yüzey Temizleme Havlusu 125 TL
1 Alana 1 Bedava
APEC 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Ana Kucağı 699 TL
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Oyuncaklar;
ŞOK 19 - 26 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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