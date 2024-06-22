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İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 22 - 28 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
22.06.2024 - 07:46

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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22 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Torku Kristal Toz Şeker 3 Kg 109,90 TL

Torku Kristal Toz Şeker 3 Kg 109,90 TL
onedio.com

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 19,90 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 109 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Taze Peynir 650 gr 99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72,50 TL

  • Namet Dana Kangal / Parmak Sucuk 280 gr 113,75 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52,50 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49,50 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 159,90 TL

  • Nescafe Gol Eco Paket Kahve 100 gr 69,50 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2,97 Litre 184,50 TL

  • Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 18,50 TL

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 18,50 TL
onedio.com

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 99,90 TL 

  • Bref Power Aktiv Klozet Bloğu 3'lü 59,90 TL

Bioblas şampuan çeşitleri burada.

Klozet bloğu seçenekleri burada.

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onedio.com

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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27 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL
onedio.com

  • JVC 65' Ultra HD Android Tv 19.999 TL

  • Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 11.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Led Tv 5.399 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

Beyaz eşya;

Beyaz eşya;
onedio.com

En çok tercih edilen buzdolabı modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çamaşır makinesi almayı düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en beğenilen çamaşır makineleri listesine buradan göz atmayı unutmayın.

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
onedio.com

  • Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL

  • Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

  • Hometech Çelik Kettle 349 TL

  • Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL

  • Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

  • Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

  • Aprilla Sinek Kovucu 229 TL

  • QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

  • Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

  • Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL

  • Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL

  • Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

  • Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

  • Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL

  • Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

Herkesin favori mobilya modellerine de buradan göz atmayı unutmayın!

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Oyuncu ürünleri;

Oyuncu ürünleri;
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  • Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

Oyuncu bilgisayar ve aksesuarları burada.

Hascevher Tencere Seti 3'lü 699 TL

Hascevher Tencere Seti 3'lü 699 TL
onedio.com

  • Pratik Basmalı Rond 700 ml 149 TL

  • Desenli Pompalı Termos Çeşitleri 1,9 Litre 229 TL

👇🏻

👇🏻
onedio.com

Kediler için en favori ürünler burada.

Tekstil ürünleri;

Tekstil ürünleri;
onedio.com

Market Ürünleri;

Market Ürünleri;
onedio.com
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Sleepy Bio Çözünür Yüzey Temizleme Havlusu 125 TL

Sleepy Bio Çözünür Yüzey Temizleme Havlusu 125 TL
onedio.com

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

APEC 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL

APEC 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
onedio.com

28 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
onedio.com

  • Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 gr 62,50 TL

  • Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL

  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 47,50 TL

  • Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt 183 gr 29,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 289 TL

  • Karper Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gr 66,50 TL

  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 199 TL

  • Kerem Labne 700 gr 99 TL

  • Ayca Lor Peyniri 1000 gr 47 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 197,50 TL

  • Polonez Dana Füme Et 50 gr 29,50 TL

  • Polonez Hindi Jambon 17,50 TL

  • Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 25 TL

  • Knorr Bardak Makarna Çeşitleri 12 TL

  • Kalite Tonla Ton Balığı Çeşitleri 45 TL

  • Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 26,50 TL

  • Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 gr 85 TL

  • Akdo Mini Cornet 280 gr 125 TL

  • Akdo Fıstık&Sade 680 ml 150 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre 27,50 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 32,50 TL

  • Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 44,50 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 27,50 TL

  • Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 24,50 TL

  • Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 Litre 27,50 TL

  • Limy Limonata Çeşitleri 37,50 TL

  • Sırma Maden Suyu 1 Litre 16,50 TL

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL

Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL
onedio.com

  • Dimes Cool Lime Mix 35 TL

  • Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 89,50 TL

  • Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr 79,50 TL

  • Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 27,50 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 170 gr 44,50 TL

  • Milka Cookie Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 110 gr 45 TL

  • Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi 200 gr 49,50 TL

  • Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 35,5 gr 9 TL

  • Mars Çikolata Karamelli Nuga Bar 51 gr 11,50 TL

  • Eti Form Domatesli Zeytinli Kraker 200 gr 29,50 TL

  • Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 20 gr 6,50 TL

  • M&M Yer Fıstıklı Draje 45 gr 17,50 TL

  • Eti Popkek Canga Yer Fıstığı Parçacıklı & Dolgulu Kek 51 gr 8,50 TL

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
onedio.com

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

  • Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

  • Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

  • Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

  • Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

  • Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

  • Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

  • Sinek Öldürücü Raket 179 TL

  • Sinek Öldürücü 169 TL

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
onedio.com

  • Senna 55' Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

  • Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Arnica Blender Seti 1.299 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.599 TL

  • Luxell Fastfryer 2.499 TL

  • Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

  • Range Karla El Mikseri 799 TL

  • Mutfak Tartısı 199 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL

  • Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

  • Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL

  • Vantilatör 899 TL

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

  • Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

  • Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
onedio.com

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Bebek Basamağı 119 TL

  • Banyo-Mama Oturağı 199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Ana Kucağı 699 TL

Ana Kucağı 699 TL
onedio.com

  • Bebek Kanguru 299 TL

  • Bebek Mama Sandalyesi 329 TL

  • Bebek Nevresim Seti 169 TL

👇🏻

👇🏻
onedio.com

Oyuncaklar;

Oyuncaklar;
onedio.com

ŞOK 19 - 26 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Kaynak: https://onedio.com/haber/sok-a-buharl...

lpina Cam Ankastre Set 6.199 TL

lpina Cam Ankastre Set 6.199 TL
onedio.com

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 799 TL, 

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.499 TL, 

  • Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL, 

  • 33 cm Cam Kayık Tabak 119 TL, 

  • 39 cm Cam Kayık Tabak 129 TL, 

  • 2'li Cam Kayık Tabak 99,95 TL, 

  • Vp Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

  • 6'lı Akrilik Kahvaltılık 129 TL 

  • 4'lü Akrilik Kahvaltılık 99,95 TL,

  • Makarna Süzgeci 99,95 TL, 

  • 12 cm Saplı Süzgeç 44,95 TL, 

  • 17 cm Saplı Süzgeç 59,95 TL,

  • 4'lü Servis Altlığı 79,95 TL, 

  • Patates Ezici 49,95 TL, 

  • Piknik Masası 349 TL, 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 149 TL, 

  • Ruum Store 4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL,

  • Ruum Store 8 Bölmeli Konserve Dolabı 1.499 TL

Philips kahve makineleri için buraya ve buraya tıklayın. üstelik indirimde olanlar var.

Ankastre setler burada,

Sinbo tam otomatik kahve makinesi burada.

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Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL
onedio.com

  • 80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 

  • 279 TL, Kaşmir Çift Taraflı Kilim 499 TL, 

  • Çantalı Piknik Örtüsü 125 TL,

  • PVC Masa Örtüsü 84,95 TL, 

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL, 

  • Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL,

  • Kılıflı Piknik Örtüsü 100 TL,

  • Kadın Pijama Takımı 350 TL, 

  • Kadın Viskon Şort 119 TL, 

  • 2'li Desemli Kadın Slip 54,95 TL, 

  • Kadın Basic Atlet 79,95 TL, 

  • Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL, 

  • Erkek Boxer 59,95 TL, 

  • Esem Comfort Kadın Terlik 150 TL, 

  • Kadın Örgü Bant Terlik 75 TL, 

  • Kadın Aksesuralı Terlik 75 TL ve Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 159 TL

Market Ürünleri

Market Ürünleri
onedio.com

Hijyen Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;
onedio.com

25 TL üstü alışverişte;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 80 TL, 

  • 400 gram Ülker Çokoprens 42 TL, 

  • Calve Ketçap + Mayonez 85 TL, 

  • 30'lu Finish Quantum Soda & Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Tableti 139 TL,

  • 8'li Sofia Limon Kokulu Kağıt Havlu 78 TL

Elektronik;

Elektronik;
onedio.com

Klavye ve mouse burada

Family Watch burada

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu burada.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Mobilyalar burada

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