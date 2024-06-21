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22 - 28 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 22 - 28 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.06.2024 - 18:12

22 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Haziran 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Torku Kristal Toz Şeker 3 Kg 109,90 TL

Torku Kristal Toz Şeker 3 Kg 109,90 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 19,90 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 109 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Taze Peynir 650 gr 99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72,50 TL

  • Namet Dana Kangal / Parmak Sucuk 280 gr 113,75 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52,50 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49,50 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 159,90 TL

  • Nescafe Gol Eco Paket Kahve 100 gr 69,50 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2,97 Litre 184,50 TL

  • Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 18,50 TL

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 18,50 TL

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 99,90 TL 

  • Bref Power Aktiv Klozet Bloğu 3'lü 59,90 TL

Bioblas şampuan çeşitleri burada.

Klozet bloğu seçenekleri burada.

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Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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