BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 28 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 28 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
28 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
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Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
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Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Ana Kucağı 699 TL
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Oyuncaklar;
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