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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 28 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 28 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.06.2024 - 12:36

28 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

  • Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 gr 62,50 TL

  • Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL

  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 47,50 TL

  • Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt 183 gr 29,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 289 TL

  • Karper Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gr 66,50 TL

  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 199 TL

  • Kerem Labne 700 gr 99 TL

  • Ayca Lor Peyniri 1000 gr 47 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 197,50 TL

  • Polonez Dana Füme Et 50 gr 29,50 TL

  • Polonez Hindi Jambon 17,50 TL

  • Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 25 TL

  • Knorr Bardak Makarna Çeşitleri 12 TL

  • Kalite Tonla Ton Balığı Çeşitleri 45 TL

  • Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 26,50 TL

  • Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 gr 85 TL

  • Akdo Mini Cornet 280 gr 125 TL

  • Akdo Fıstık&Sade 680 ml 150 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre 27,50 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 32,50 TL

  • Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 44,50 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 27,50 TL

  • Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 24,50 TL

  • Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 Litre 27,50 TL

  • Limy Limonata Çeşitleri 37,50 TL

  • Sırma Maden Suyu 1 Litre 16,50 TL

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL

Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL

  • Dimes Cool Lime Mix 35 TL

  • Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 89,50 TL

  • Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr 79,50 TL

  • Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 27,50 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 170 gr 44,50 TL

  • Milka Cookie Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 110 gr 45 TL

  • Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi 200 gr 49,50 TL

  • Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 35,5 gr 9 TL

  • Mars Çikolata Karamelli Nuga Bar 51 gr 11,50 TL

  • Eti Form Domatesli Zeytinli Kraker 200 gr 29,50 TL

  • Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 20 gr 6,50 TL

  • M&M Yer Fıstıklı Draje 45 gr 17,50 TL

  • Eti Popkek Canga Yer Fıstığı Parçacıklı & Dolgulu Kek 51 gr 8,50 TL

Adet veya tutar limiti olmadan 500TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

  • Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

  • Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

  • Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

  • Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

  • Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

  • Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

  • Sinek Öldürücü Raket 179 TL

  • Sinek Öldürücü 169 TL

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

  • Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Arnica Blender Seti 1.299 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.599 TL

  • Luxell Fastfryer 2.499 TL

  • Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

  • Range Karla El Mikseri 799 TL

  • Mutfak Tartısı 199 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL

  • Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

  • Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL

  • Vantilatör 899 TL

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

  • Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

  • Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Bebek Basamağı 119 TL

  • Banyo-Mama Oturağı 199 TL

Ana Kucağı 699 TL

Ana Kucağı 699 TL

  • Bebek Kanguru 299 TL

  • Bebek Mama Sandalyesi 329 TL

  • Bebek Nevresim Seti 169 TL

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