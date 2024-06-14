BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 21 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 21 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
21 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
👇
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Otomatik Çadır 999 TL
Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL
Altın Rengi Metal Saksı 109 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın