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BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 21 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 21 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.06.2024 - 11:57

21 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL

  • Mega Kutulu Hurç 105 TL

  • Baza Kutulu Hurç 95 TL

  • Raf Organizer 69 TL

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • Philips Airfryer 5.999 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL

  • Polosmart Parti Speaker 499 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL

  • Kiwi Şişe Açacağı 85 TL

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Otomatik Çadır 999 TL

Otomatik Çadır 999 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

  • Renkli Pipetli Termos 449 TL

  • Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Rookie Kaykay 299 TL

  • Rookie Işıklı Paten 499 TL

  • GoKidy Catchball 69 TL

  • Sunset Koltuk 499 TL

  • Sky Katlanır Sandalye 349 TL

  • Kral Tabure 99 TL

  • Katlanır Sehpa 349 TL

  • Katlanabilir Kamp Ocak 219 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL

Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL

Icemax Buzluk Termos 40 Litre 1.399 TL

  • Icemax Musluklu Termos 19 Litre 299 TL

  • Büyük Buz Aküsü 59 TL

  • Termos İzolasyonlu Çanta 25 Litre 299 TL

  • Melamin Kayık Tabak 20x25 cm 49,50 TL

  • Melamin Nihale / Kepçe Altlığı 39,50 TL

  • Melamin Büyük Kase 49,50 TL

  • Melamin Kayık Tabak 39,50 TL

  • Melamin Çay Tabağı 15 TL

  • Mehtap Bölmeli Tava 229 TL

  • Saklama Kabı 4'lü 22,50 TL

  • Maşa Çeşitleri 34,50 TL

  • Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Piknik Hasırı 229 TL

  • Masa Örtüsü 49,50 TL

  • Poşet Yapıştırıcı 59,50 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Çekirdek Çıkarıcı 22,50 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 15 TL

Altın Rengi Metal Saksı 109 TL

Altın Rengi Metal Saksı 109 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Kadın Kapri 175 TL

  • Erkek Şort 159 TL

  • Kilim 80x150 cm 159 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Erkek Pike Kumaş Şort 129 TL

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL

  • Erkek Kapri Kumaş Kapri 129 TL

Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL

Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL

  • Glass in love Borosilikat Kupa 300 ml 49,50 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Desenli Tuzluk 15 TL

  • Bulaşıklık 69 TL

  • Organizer Raf 149 TL

  • Poşet Klipsi 6'lı 22,50 TL

  • Colorina Sıvı Sabunluk 75 TL

  • Pirinç Süzgeci 29,50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 27,50 TL

  • Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 15 TL

  • İnci Askı Seti 5'li 59,50 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 65 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

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