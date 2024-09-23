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ŞOK'a Elektrikli Şarj İstasyonu Geliyor! 25 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Elektrikli Şarj İstasyonu Geliyor! 25 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:16

ŞOK 25 Eylül - 2 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Eylül - 2 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Katlanır Kamp ve Piknik Masası 524 TL,

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 524 TL,

  • 20 litre Kamp Termos 561 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 219 TL, 

  • Kamp Taburesi 59,95 TL, 

  • 3 Kişilik Çadır 749 TL, 

  • 3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL,

  • Olta Seti 599 TL,

  • Büyük Izgara Teli 52 TL,

  • Lüks Mangal 249 TL,

  • Torch Çakmak 79,95 TL,

  • Hamak 209 TL,

  • Kamp Bıçağı 199 TL,

  • Cibinlikli Hamak 299 TL,

  • Portatif Piknik Seti 299 TL,

  • Uyku Tulumu 374 TL,

  • Sippro Mug 149 TL, 

  • Kamp Baltası 249 TL, 

  • The Bottle Lux Tomtom Matara 199 TL,

  • 380 ml Donuts Pipetli Matara 269 TL,

  • Aloevera Saksı Çiçeği 39,90 TL, 

  • Oyun Çadırı 399 TL, 

  • Oyuncak Kutusu 119 TL,

  • Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 59,95 TL,

  • Chelsea'nin Kamp Macerası Oyun Seti 349 TL,

  • Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 219 TL

Ekinoks indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Kamp ve doğa yürüyüşü için tasarlanmış binlerce ürün burada.

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,

  • Polisan Quartz İç Cepke Boyası 349 TL, 

  • 3 Basamaklı Merdiven 699 TL,

  • 4+1 Merdiven 699 TL,

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL,

  • Duş Başlığı Seti 69,95 TL,

  • Fonksiynel Batarya Ucu 49,95 TL,

  • Tall Clear Buzdolabı Organizeri 69,95 TL,

  • Petek Model Mini Raf 79,95 TL, 

  • Petek Model Kare Raf 79,95 TL, 

  • Petek Model Dikdörtgen Raf 99,95 TL, 

  • Siena 3 Katlı Metal Raf 399 TL, 

  • Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, 

  • Totem Dolap İçi Köprü Raf 199 TL, 

  • Ferforje Sepet 199 TL, 

  • Ekmeklik 139 TL, 

  • Vip Ahmet 6 Kancalı Askı Rayı 149 TL,

  • Rulo Havluluk 129 TL

Ekinoks indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Ekinoks indirimleri

Kişisel Bakım Kozmetik ve Hijyen Ürünleri;

Kişisel Bakım Kozmetik ve Hijyen Ürünleri;

Ekinoks indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirimler;

Gıda ürünlerinde indirimler;

 25 TL üstü alışverişlerde;

  • 4x1 litre Cappy Pulpy Portakal 105 TL, 

  • 500 gram Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 69 TL, 

  • 2x140 gram Superfresh Ayçiçeğlı Ton + 200 gram Mısır 120 TL, 

  • 6'lı Selpak Extra Yağ Emici Kağıt Havlu 54 TL,

  • 960 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 49 TL

Gıda ürünlerinde fırsatları görmek için tıklayın.

Gıda Ürünlerinde Fırsatlar

İndirimli Mobilya Model ve Fiyatları;

İndirimli Mobilya Model ve Fiyatları;

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

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