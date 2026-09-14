Soğuk Hava Sizi Hasta Etmiyor: Mikrobiyolog Kışın Neden Daha Çok Hastalandığımızı Açıkladı
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Hava durumu, hakkında en çok konuştuğumuz ama en az emin olduğumuz konulardan biri. Nesillerdir birbirimize aktardığımız kalıplar var: Üstünü örtmezsen üşütürsün, yıldırım aynı yere iki kez düşmez, sabah kızıllığı hava bozacak demek. Bu cümleleri kuran çoğu kişi bunları tartışılmaz gerçek sayıyor.
Oysa üçüne bilimin verdiği cevap üç ayrı yöne gidiyor: biri düpedüz yanlış, biri yalnızca dolaylı olarak doğru, biri de tamamen doğru.
Gelin, detaylara bakalım.
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Mikrobiyolog: 'Soğuk Hava Tek Başına Enfeksiyona Yol Açmıyor'
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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