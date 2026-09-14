Soğuk Hava Sizi Hasta Etmiyor: Mikrobiyolog Kışın Neden Daha Çok Hastalandığımızı Açıkladı

'Üstünü ört, üşüteceksin' cümlesini duymayan yoktur. Ancak soğuk havanın doğrudan hasta ettiği fikri doğru değil.

Westminster Üniversitesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Kıdemli Öğretim Görevlisi olan Manal Mohammed, The Conversation'da yayımlanan yazısında bunu net biçimde ifade ediyor: 'Soğuk havalar tek başına enfeksiyona yol açmıyor. Bunun yerine, solunum yolu virüslerinin çoğalmasına imkân tanıyan biyolojik, çevresel ve sosyal koşulları şekillendiriyorlar.'

Peki kışın neden daha çok hastalanıyoruz?

Hava soğuyunca insanlar zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçiriyor ve virüsün kişiden kişiye geçmesi kolaylaşıyor. Bu mekânlar ısıtıldığı için nem düşüyor, düşük nem de burun mukozasını kurutuyor. Kuru bir burun virüse karşı daha savunmasızdır.

Johns Hopkins'e göre okulların açık olması da tabloya katkı yapıyor. Bir de fizyolojik taraf var: Mohammed'e göre soğuk hava solumak burun ve solunum yollarının iç sıcaklığını düşürüp damar büzülmesini tetikleyebiliyor, bu da bölgedeki bağışıklık savunmasını zayıflatıyor. Ama bunların hiçbiri doğrudan nedensellik değil. Sizi hasta eden şey sıcaklık değil, virüs.