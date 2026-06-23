Sizi Çok Çalışmak Değil, Kılıç Çektiğiniz "Sinekler" Tüketiyor

Sabahları omuzlarınızda devasa bir yorgunlukla uyanıyorsanız, sebebi çok çalışmanız değil. Gerçek sebep, gün içinde enerjinizi sömüren yanlış savaşlara girmeniz.

Trafikte önünüze kıran saygısız bir şoför, aniden iptal olan bir plan, kendi sorumluluğunu almayan biri, vizyonu kısıtlı bir yabancı veya kriz yaratan bir çalışma arkadaşı… Bunların hepsi sizin hayatınız için aslında birer 'sinek'tir.

Sineğin doğası gereği derinliği yoktur; sadece gürültü yapar ve enerjinizi emer. Çoğumuz ise o sineğe sinirlenip devasa kılıcımızı kınından çıkarır, havada savurmaya başlarız.

Sonuç? Sinek kendi cehaletinde uçmaya devam ederken, biz o ağır kılıcı sallamaktan yorgun düşer, yaşama sevincimizi tüketiriz.