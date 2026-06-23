article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Sizi Çok Çalışmak Değil, Kılıç Çektiğiniz "Sinekler" Tüketiyor

etiket Sizi Çok Çalışmak Değil, Kılıç Çektiğiniz "Sinekler" Tüketiyor

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
23.06.2026 - 10:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabahları omuzlarınızda devasa bir yorgunlukla uyanıyorsanız, sebebi çok çalışmanız değil. Gerçek sebep, gün içinde enerjinizi sömüren yanlış savaşlara girmeniz.

Trafikte önünüze kıran saygısız bir şoför, aniden iptal olan bir plan, kendi sorumluluğunu almayan biri, vizyonu kısıtlı bir yabancı veya kriz yaratan bir çalışma arkadaşı… Bunların hepsi sizin hayatınız için aslında birer 'sinek'tir. 

Sineğin doğası gereği derinliği yoktur; sadece gürültü yapar ve enerjinizi emer. Çoğumuz ise o sineğe sinirlenip devasa kılıcımızı kınından çıkarır, havada savurmaya başlarız.

Sonuç? Sinek kendi cehaletinde uçmaya devam ederken, biz o ağır kılıcı sallamaktan yorgun düşer, yaşama sevincimizi tüketiriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neden Her Şeye Tepki Veriyoruz?

Neden Her Şeye Tepki Veriyoruz?

Çünkü içimizde her şeyi 'çözmek' ve kontrol etmek isteyen gizli bir kurtarıcı var. Olaylara müdahale etmezsek, ipleri bir an bile gevşetirsek her şeyin dağılacağına dair derin bir yanılgı taşıyoruz. Bize haksızlık eden o yabancıya laf yetiştirme dürtümüz de, etrafımızdakilerin kendi yarattığı krizleri omuzlama refleksimiz de aslında aynı korkudan besleniyor: 'Direksiyonu bırakırsam kontrolü kaybederim.”

Oysa her boşluğu kendi enerjimizle doldurmaya çabalamak sorunları çözmez. Sadece başkalarını kendi eylemlerinin sorumluluğunu almaktan mahrum bırakır ve bizi adım adım tükenmişliğe sürükler. 

Dünyanın bütün krizlerine müdahale ederek hayatımızın lideri olamayız; sadece her cephede savaşmaktan bitkin düşmüş yorgun bir savaşçıya dönüşürüz.

En Büyük Güç: "Hiçlik" Frekansı

En Büyük Güç: "Hiçlik" Frekansı

Birine uzun uzun laf anlatmaya çalışmak, bozulan programın üzerinde saatlerce durmak ona şu mesajı verir: 'Sen benim dengemi bozacak kadar önemlisin.”

Gerçek liderlik, her uyarana cevap vermek değil; neye cevap vereceğini seçebilmektir. 

Kapasitesi yetersiz bir insanla veya saçma bir olayla karşılaştığınızda savaşmayın.

Sınırınızı çizin, kapınızı kapatın ve onu 'hiçliğe' mahkum edin. Buz gibi bir sessizlik, binlerce kelimeden daha ağır bir cezadır.

Krallığınıza Sahip Çıkın

Krallığınıza Sahip Çıkın

Tükenmişliğinizin faturasını evrene kesmeyi bırakın. Bugün bir karar verin: Enerjiniz en değerli para biriminizdir. Kılıcınızı kınına koyun, arkanıza yaslanın ve sadece izleyin. 

Savaşmayı bıraktığınızda, her şeyin ne kadar kolay aktığını göreceksiniz.

Unutmayın: Bir kral/kraliçe, kılıcını bir sinek için çekmez.

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ece Benligiray
Ece Benligiray
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam