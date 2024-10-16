Siz de Bu Sendroma Yakalanabilirsiniz: Doom Spending Sendromu Dünya Çapında Yayılıyor!
Siz de Bu Sendroma Yakalanabilirsiniz: Doom Spending Sendromu Dünya Çapında Yayılıyor!
Bir kahveye yaklaşık 200 lira vermek artık size pek de dokunmuyor olabilir. Almak istediğiniz bir kıyafete, ayakkabıya, telefona para harcamak gözünüzde büyümüyor da olabilir. Aslında yalnız değilsiniz. Dünya çapında birçok kişi 'doom spending' sendromuna yakalandı!
Gelin, doom spending nedir bir bakalım.
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Kahve fiyatları 100 liradan azken "bir kahveye bu kadar para verilir mi?" diye düşünmüş olabilirsiniz.
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Peki ya internetten yaptığınız alışverişler de arttı mı? Önceden olsa almayacağınız ürünleri artık çok daha kolay bir şekilde mi satın alıyorsunuz?
Eğer bütün söylediklerimizde kendinizi gördüyseniz, geçmiş olsun! Siz de artık bir 'doom spender'sınız.
Peki neden hayat bu kadar pahalıyken insanlar yarınlar yokmuşçasına harcamaya başladı?
"Madem ekonomik kriz var, avmler cafeler neden tıklım tıklım?" sorusunun cevabı da tam olarak burada aslında.
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