Siz de Bu Sendroma Yakalanabilirsiniz: Doom Spending Sendromu Dünya Çapında Yayılıyor!

Ülkemizde de tüm dünyada da yeni neslin alım gücü azalmaya başladı. Bu noktada bir Z kuşağı olarak kendi yorumlarımı da naçizane aktarmak isterim.

Yeni nesil, anne babalarının aksine para biriktirerek mal mülk sahibi olamayacağının maalesef farkında. Geleceğe dair pek de umudu olmayan gençler, gününü kurtarma derdinde. Yarına yatırım yapamayan, yapsa da pek fazla anlamı olmayan gençler kazandığı parayı yalnızca günlük zevklere harcayabiliyor.

'Paramı biriktirip ileride bir araba alamayacağıma göre, en azından kaliteli bir kulaklığım olsun, en azından ağız tadıyla bir yemek yiyeyim...'