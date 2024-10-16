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Siz de Bu Sendroma Yakalanabilirsiniz: Doom Spending Sendromu Dünya Çapında Yayılıyor!

Siz de Bu Sendroma Yakalanabilirsiniz: Doom Spending Sendromu Dünya Çapında Yayılıyor!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:23

Bir kahveye yaklaşık 200 lira vermek artık size pek de dokunmuyor olabilir. Almak istediğiniz bir kıyafete, ayakkabıya, telefona para harcamak gözünüzde büyümüyor da olabilir. Aslında yalnız değilsiniz. Dünya çapında birçok kişi 'doom spending' sendromuna yakalandı!

Gelin, doom spending nedir bir bakalım.

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Kahve fiyatları 100 liradan azken "bir kahveye bu kadar para verilir mi?" diye düşünmüş olabilirsiniz.

Kahve fiyatları 100 liradan azken "bir kahveye bu kadar para verilir mi?" diye düşünmüş olabilirsiniz.

Fakat son zamanlarda, artık kahve fiyatları daha pahalı da olsa içinizi acıtmıyor olabilir. Hatta bazen yediğinize içtiğinize ne kadar para ödediğinizi fark etmeyebilirsiniz.

Peki ya internetten yaptığınız alışverişler de arttı mı? Önceden olsa almayacağınız ürünleri artık çok daha kolay bir şekilde mi satın alıyorsunuz?

Peki ya internetten yaptığınız alışverişler de arttı mı? Önceden olsa almayacağınız ürünleri artık çok daha kolay bir şekilde mi satın alıyorsunuz?

Hatta daha lüks harcamalar bile yapmaya başlamış olabilirsiniz. Lüks tatiller, yeni model teknolojik aletler...

Eğer bütün söylediklerimizde kendinizi gördüyseniz, geçmiş olsun! Siz de artık bir 'doom spender'sınız.

Eğer bütün söylediklerimizde kendinizi gördüyseniz, geçmiş olsun! Siz de artık bir 'doom spender'sınız.

Doom Spending sendromu, dünyada son zamanlarda popüler oldu. Türkçeye çevirdiğimizde 'kıyamet harcaması' anlamına gelen bu tabir, insanların yarınlar yokmuşçasına harcama yapması anlamına geliyor aslında.

Doom spending yapanlar da birer doom spender oluyor.

Peki neden hayat bu kadar pahalıyken insanlar yarınlar yokmuşçasına harcamaya başladı?

Peki neden hayat bu kadar pahalıyken insanlar yarınlar yokmuşçasına harcamaya başladı?

Ülkemizde de tüm dünyada da yeni neslin alım gücü azalmaya başladı. Bu noktada bir Z kuşağı olarak kendi yorumlarımı da naçizane aktarmak isterim.

Yeni nesil, anne babalarının aksine para biriktirerek mal mülk sahibi olamayacağının maalesef farkında. Geleceğe dair pek de umudu olmayan gençler, gününü kurtarma derdinde. Yarına yatırım yapamayan, yapsa da pek fazla anlamı olmayan gençler kazandığı parayı yalnızca günlük zevklere harcayabiliyor.

'Paramı biriktirip ileride bir araba alamayacağıma göre, en azından kaliteli bir kulaklığım olsun, en azından ağız tadıyla bir yemek yiyeyim...'

"Madem ekonomik kriz var, avmler cafeler neden tıklım tıklım?" sorusunun cevabı da tam olarak burada aslında.

"Madem ekonomik kriz var, avmler cafeler neden tıklım tıklım?" sorusunun cevabı da tam olarak burada aslında.

Geleceğine dair umudu olmayan kişiler, kendini doom spending sendromu içinde buluyor. Zaten biriktirdiğinde bir şey elde edemeyeceğini bilen kişi, en azından kendini bir süreliğine mutlu ediyor.

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