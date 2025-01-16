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SİYAD, 2024 Yılının En İyi Uluslararası Filmlerini Açıkladı

SİYAD, 2024 Yılının En İyi Uluslararası Filmlerini Açıkladı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2025 - 15:05

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılına damga vuran uluslararası filmleri açıkladı. Yılın en iyi vizyon filmleri listesinde zirveye, Jonathan Glazer imzalı The Zone of Interest (İlgi Alanı) yerleşti. Dijital platformlarda ise Aki Kaurismäki’nin etkileyici yapımı Fallen Leaves (Sararmış Yapraklar) en iyi film seçildi.

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılının en iyi filmlerini belirledi.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılının en iyi filmlerini belirledi.

SİYAD, 2024'ün en iyi sinema filmi olarak Jonathan Glazer'ın "İlgi Alanı" ("The Zone of Interest") filmini ilk sıraya yerleştirdi.

SİYAD, 2024'ün en iyi sinema filmi olarak Jonathan Glazer'ın "İlgi Alanı" ("The Zone of Interest") filmini ilk sıraya yerleştirdi.

En iyi dijital platform filminde ise Aki Kaurismäki'nin "Sararmış Yapraklar" ("Kuolleet lehdet") ilk sırada yer aldı.

En iyi dijital platform filminde ise Aki Kaurismäki'nin "Sararmış Yapraklar" ("Kuolleet lehdet") ilk sırada yer aldı.

Vizyona giren en iyi uluslararası filmler tam liste:

Vizyona giren en iyi uluslararası filmler tam liste:

  • 1. İlgi Alanı - Jonathan Glazer

  • 2. Anora - Sean Baker

  • 3. Geride Kalanlar - Alexander Payne

  • 4. Öğretmenler Odası - İlker Çatak

  • 5. Zavallılar - Yorgos Lanthimos

  • 6. Emilia Pérez - Jacques Audiard

  • 7. Bir Salyangozun Anıları - Adam Elliot

  • 8. Yandaki Oda - Pedro Almodóvar

  • 9. Cevher - Coralie Fargeat

  • 10. En Sevdiğim Pastam - Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Dijital patformlardaki en iyi uluslararası filmler tam liste:

Dijital patformlardaki en iyi uluslararası filmler tam liste:

  • 1. Sararmış Yapraklar - Aki Kaurismäki

  • 2. Mükemmel Günler - Wim Wenders

  • 3. Kuş - Andrea Arnold

  • 4. Canavar - Hirokazu Kore-eda

  • 5. All of Us Strangers - Andrew Haigh

  • 6. Şeflerin Aşkı - Tran Anh Hung

  • 7. Dahomey - Mati Diop

  • 8. Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin - Radu Jude

  • 9. His Three Daughters - Azazel Jacobs

  • 10. Umudunu Kaybetme - Ken Loach

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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