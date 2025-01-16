12 Adaylığı Olan Film Var: 2025 BAFTA Adayları Açıklandı!
12 Adaylığı Olan Film Var: 2025 BAFTA Adayları Açıklandı!
2025 Bafta Film Ödülleri adaylarının tam listesi sonunda açıklandı. “Conclave” ve “Emilia Pérez”, 2025 BAFTA Film Ödülleri adaylıklarında öne çıkan filmler oldu. Conclave, tam 12 dalda aday olarak dikkat çekti.
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2025 BAFTA Ödülleri'nin adayları sonunda belli oldu. 16 Şubat 2025'te gerçekleşecek ödül törenine tam 12 adaylıkla Conclave damga vurdu.
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En iyi film
En iyi Britanya filmi
Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcıdan en iyi ilk çıkış
Yabancı dilde en iyi film
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En iyi kadın oyuncu
En iyi erkek oyuncu
En iyi yönetmen
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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