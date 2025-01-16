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12 Adaylığı Olan Film Var: 2025 BAFTA Adayları Açıklandı!

12 Adaylığı Olan Film Var: 2025 BAFTA Adayları Açıklandı!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2025 - 12:17

2025 Bafta Film Ödülleri adaylarının tam listesi sonunda açıklandı. “Conclave” ve “Emilia Pérez”, 2025 BAFTA Film Ödülleri adaylıklarında öne çıkan filmler oldu. Conclave, tam 12 dalda aday olarak dikkat çekti.

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2025 BAFTA Ödülleri'nin adayları sonunda belli oldu. 16 Şubat 2025'te gerçekleşecek ödül törenine tam 12 adaylıkla Conclave damga vurdu.

2025 BAFTA Ödülleri'nin adayları sonunda belli oldu. 16 Şubat 2025'te gerçekleşecek ödül törenine tam 12 adaylıkla Conclave damga vurdu.

En iyi film

En iyi film

  • “Anora”

  • “The Brutalist”

  • “A Complete Unknown”

  • “Conclave”

  • “Emilia Pérez”

En iyi Britanya filmi

En iyi Britanya filmi

  • “Bird”

  • “Blitz”

  • “Conclave”

  • “Gladiator II”

  • “Hard Truths”

  • “Kneecap”

  • “Lee”

  • “Love Lies Bleeding”

  • “The Outrun”

  • “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcıdan en iyi ilk çıkış

Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcıdan en iyi ilk çıkış

  • “Hoard”

  • “Kneecap”

  • “Monkey Man”

  • “Santosh”

  • “Sister Midnight”

Yabancı dilde en iyi film

Yabancı dilde en iyi film

  • “All We Imagine as Light”

  • “Emilia Pérez”

  • “I’m Still Here”

  • “Kneecap”

  • “The Seed of the Sacred Fig”

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En iyi kadın oyuncu

En iyi kadın oyuncu

  • Cynthia Erivo, “Wicked”

  • Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

  • Marianne Jean-Baptiste, “Hard Truths”

  • Mikey Madison, “Anora”

  • Demi Moore, “The Substance”

  • Saoirse Ronan, “The Outrun”

En iyi erkek oyuncu

En iyi erkek oyuncu

  • Adrien Brody, “The Brutalist”

  • Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

  • Colman Domingo, “Sing Sing”

  • Ralph Fiennes, “Conclave”

  • Hugh Grant, “Heretic”

  • Sebastian Stan, “The Apprentice”

En iyi yönetmen

En iyi yönetmen

  • “Anora” - Sean Baker

  • “The Brutalist” - Brady Corbet

  • “Conclave” - Edward Berger

  • “Dune: Part Two” - Denis Villeneuve

  • “Emilia Pérez” - Jacques Audiard

  • “The Substance” - Coralie Fargeat

Diğer adaylıklar:

Diğer adaylıklar:

Belgesel

  • “Black Box Diaries”

  • “Daughters”

  • “No Other Land”

  • “Super/Man: The Christopher Reeve Story”

  • “Will & Harper”

Animasyon

  • “Flow” — Kelsey Mann, Mark Nielsen

  • “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

  • “The Wild Robot

Çocuk ve aile filmi

  • “Flow”

  • “Kensuke’s Kingdom”

  • “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

  • “The Wild Robot”

Orijinal senaryo

  • “Anora”

  • “The Brutalist”

  • “Kneecap”

  • “A Real Pain”

  • “The Substance”

Uyarlama senaryo

  • “A Complete Unknown”

  • “Conclave” — Jacques Audiard

  • “Nickel Boys”

  • “Sing Sing”

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En iyi yardımcı kadın oyuncu

  • Selena Gomez, “Emilia Pérez”

  • Ariana Grande, “Wicked”

  • Felicity Jones, “The Brutalist”

  • Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”

  • Isabella Rossellini, “Conclave”

  • Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

En iyi yardımcı erkek oyuncu

  • Yura Borisov, “Anora”

  • Kieran Culkin, “A Real Pain”

  • Clarence Maclin, “Sing Sing”

  • Edward Norton, “A Complete Unknown”

  • Guy Pearce, “The Brutalist”

  • Jeremy Strong, “The Apprentice”

Kadro

  • “Anora”

  • “The Apprentice”

  • “A Complete Unknown”

  • “Conclave”

  • “Kneecap”

Sinematografi

  • “The Brutalist”

  • “Conclave”

  • “Dune: Part Two”

  • “Emilia Pérez”

  • “Nosferatu”

Kurgu

  • “Anora”

  • “Conclave”

  • “Dune: Part Two”

  • “Emilia Pérez”

  • “Kneecap”

Kostüm tasarımı

  • “Blitz”

  • “A Complete Unknown”

  • “Conclave”

  • “Nosferatu”

  • “Wicked”

Saç & makyaj

  • “Dune: Part Two”

  • “Emilia Pérez”

  • “Nosferatu”

  • “The Substance”

  • “Wicked”

Orijinal müzik

  • “The Brutalist”

  • “Conclave”

  • “Emilia Pérez”

  • “Nosferatu”

  • “The Wild Robot

Yapım tasarımı

  • “The Brutalist”

  • “Conclave”

  • “Dune: Part Two”

  • “Nosferatu”

  • “Wicked”

Ses

  • “Blitz”

  • “Dune: Part Two”

  • “Gladiator II”

  • “The Substance”

  • “Wicked”

Görsel efekt

  • “Better Man”

  • “Dune: Part Two”

  • “Gladiator II”

  • “Kingdom of the Planet of the Apes”

  • “Wicked”

Britanya kısa animasyon filmi

  • “Adiós”

  • “Mog’s Christmas”

  • “Wander to Wonder”

Britanya kısa filmi

  • “The Flowers Stand Silently, Witnessing”

  • “Marion”

  • “Milk”

  • “Rock, Paper, Scissors”

  • “Stomach Bug”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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