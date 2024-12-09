Sivasspor'dan Galatasaraylı Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Açıklaması
Sivasspor'dan Galatasaraylı Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Açıklaması
Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta Rey Manaj’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahaleyi tasvip etmediğini açıkladı. Kulüp, sahada yaşanan bu tür olayların futbolun bir parçası olduğunu ifade ederken, oyuncularını hedef alan sert ve ölçüsüz yorumları ise şiddetle kınadı. Türk futbolunun değerlerine zarar veren bu tutumlara dikkat çeken kırmız-beyazlılar, Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve Galatasaray’a Avrupa Ligi’nde Malmö karşısında başarılar diledi.
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Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı Sivasspor maçına Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon damga vurmuştu.
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Hakem Turgut Doman, VAR tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmış ancak kırmızı kartına başvurmamıştı.
27 yaşındaki Arnavut golcü, tepkilerin yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amacının faul yapmak olmadığını maçın heyecanıyla olayın gerçekleştiğini ifade etmiş, özür dilemişti.
Sivasspor da konuyla ilgili açıklamada bulundu. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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