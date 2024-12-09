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Sivasspor'dan Galatasaraylı Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Açıklaması

Sivasspor'dan Galatasaraylı Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.12.2024 - 18:09

Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta Rey Manaj’ın Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahaleyi tasvip etmediğini açıkladı. Kulüp, sahada yaşanan bu tür olayların futbolun bir parçası olduğunu ifade ederken, oyuncularını hedef alan sert ve ölçüsüz yorumları ise şiddetle kınadı. Türk futbolunun değerlerine zarar veren bu tutumlara dikkat çeken kırmız-beyazlılar, Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve Galatasaray’a Avrupa Ligi’nde Malmö karşısında başarılar diledi.

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Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı Sivasspor maçına Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon damga vurmuştu.

Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı Sivasspor maçına Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon damga vurmuştu.

Hakem Turgut Doman, VAR tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmış ancak kırmızı kartına başvurmamıştı.

Hakem Turgut Doman, VAR tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmış ancak kırmızı kartına başvurmamıştı.

27 yaşındaki Arnavut golcü, tepkilerin yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amacının faul yapmak olmadığını maçın heyecanıyla olayın gerçekleştiğini ifade etmiş, özür dilemişti.

27 yaşındaki Arnavut golcü, tepkilerin yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amacının faul yapmak olmadığını maçın heyecanıyla olayın gerçekleştiğini ifade etmiş, özür dilemişti.

Sivasspor da konuyla ilgili açıklamada bulundu. 👇

Sivasspor da konuyla ilgili açıklamada bulundu. 👇

'Net Global Sivasspor’umuz, Trendyol Süper Lig’in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray’ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj’ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

Sporcumuz Rey Manaj’ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz’a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

Kulübümüz, Rey Manaj’ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır.

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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