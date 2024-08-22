Sivas'ta Dev Yılan Paniği: 'Sürüye Saldıracak Diye Korktuk'

Sivas'ın kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir çoban, gördüğü 5 metre uzunluktaki yılan karşısında büyük panik yaşadı. Yılanın, sürüye saldıracağını zannedip geriye çekildiğini söyleyen çoban 'Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım.' dedi.
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Sivas’ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında kardeşiyle birlikte hayvanlarını otlatırken 5 metre büyüklükteki yılanla karşılaşan Yunus Ardıç, büyük korku yaşadı.
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İlk başta yılanın sürüye saldıracağını düşündüğünü söyleyen Ardıç, 'Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş.' dedi. İşte o görüntüler; 🎥
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