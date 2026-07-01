Eskiden anonim şirket için en az beş, limited için en az iki kişi gerekirdi. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte artık her iki şirket türü de tek bir ortakla kurulabiliyor.
Şirket Türleri: Limited ve Anonim Şirket Farkını Biliyor musun?
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Girişimcilik dünyasına adım atarken ya da iş hayatında ilerlerken en çok duyduğumuz iki kavram var: Limited ve Anonim. İsimlerini sürekli duyuyoruz ama iş resmiyete döküldüğünde hangisi ne işe yarar, hangisinin kuralları nelerdir pek bilmiyoruz. Şirket kurma planın varsa veya sadece ticaret hukukuna ne kadar hakim olduğunu görmek istiyorsan seni böyle alalım! 👇🏻
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1. Temelden başlayalım. Tek başına bir iş kurmak istiyorsun. Limited veya anonim şirket kurmak için en az kaç ortak gerekir?
2. 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre limited şirket kurmak için bankaya yatırılması gereken asgari sermaye tutarı ne kadardır?
3. Aynı kanun güncellemesine göre anonim şirket (A.Ş.) kurmak için gereken asgari sermaye tutarı ne kadar oldu?
4. Kuracağın şirketi iyice büyüttün ve paylarını halka arz edip borsada işlem görmesini istiyorsun. Hangi şirket türü buna izin verir?
5. Ortak sayısında üst sınır bulunan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
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6. Hisse senedi ve tahvil çıkarma yetkisi hangi şirket türüne aittir?
7. Anonim şirketlerin kanuni temsilcisi ve yönetim organı kanunda hangi isimle geçer?
8. Peki limited şirketlerin yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?
9. "Hamiline yazılı" yani üzerinde isim yazmayan ve belgeyi elinde tutanın hak sahibi olduğu pay senedi çıkarma yetkisi hangisinde vardır?
10. Kurumsal vergilendirme açısından anonim ve limited şirketler arasında nasıl bir fark vardır?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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