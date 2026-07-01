Şirket Türleri: Limited ve Anonim Şirket Farkını Biliyor musun?

Girişimcilik dünyasına adım atarken ya da iş hayatında ilerlerken en çok duyduğumuz iki kavram var: Limited ve Anonim. İsimlerini sürekli duyuyoruz ama iş resmiyete döküldüğünde hangisi ne işe yarar, hangisinin kuralları nelerdir pek bilmiyoruz. Şirket kurma planın varsa veya sadece ticaret hukukuna ne kadar hakim olduğunu görmek istiyorsan seni böyle alalım! 👇🏻