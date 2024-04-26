Sinemalarda Bu Hafta: Zendaya'nın 'Rekabet' Filminden Ryan Gosling'in 'Dublör'üne 9 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Zendaya'nın 'Rekabet' Filminden Ryan Gosling'in 'Dublör'üne 9 Film Vizyonda!
Nisan ayının son haftasına geldik çattık. Bu hafta da sinema salonlarında birbirinden farklı türlere ve hikayelere sahip filmler sinema salonlarına seyircileri bekliyor. Zendaya'nın başrolde olduğu 'Rekabet' filminden Emily Blunt ve Ryan Gosling'in oynadığı 'Dublör' filmine işte haftanın vizyona giren 9 filmi sizlerle!
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1. Küçük Don Kişot'un Maceraları
2. Arınma
3. Cadı
4. Rekabet
5. Dublör
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6. Zah-Har "Cin Ahalisi"
7. Boy Kills World
8. Siyah Çay
9. Katala - Oyun Gecesi
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