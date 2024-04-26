Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Sinemalarda Bu Hafta: Zendaya'nın 'Rekabet' Filminden Ryan Gosling'in 'Dublör'üne 9 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Zendaya'nın 'Rekabet' Filminden Ryan Gosling'in 'Dublör'üne 9 Film Vizyonda!

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 07:01

Nisan ayının son haftasına geldik çattık. Bu hafta da sinema salonlarında birbirinden farklı türlere ve hikayelere sahip filmler sinema salonlarına seyircileri bekliyor. Zendaya'nın başrolde olduğu 'Rekabet' filminden Emily Blunt ve Ryan Gosling'in oynadığı 'Dublör' filmine işte haftanın vizyona giren 9 filmi sizlerle!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Küçük Don Kişot'un Maceraları

1. Küçük Don Kişot'un Maceraları

Don Kişot'un varisi 11 yaşındaki Alfonso ve 3 hayali ve müzikal tavşanı, sevgili kasabaları La Mancha'yı büyük bir fırtınadan kurtarmak için Pancho ve Victoria'ya katılır.

Yönetmen: Gonzalo Gutierrez 'G.G.'

Oyuncular: Facundo Reyes, Marina Blanke, Julian Janssen

2. Arınma

2. Arınma

Dindar bir inanç kadını olan Cecilia, mükemmel İtalyan kırsalında sıcak bir şekilde karşılanır ve kendisine ünlü bir manastırda yeni bir görev teklif edilir. Ancak Cecilia yeni evinin karanlık ve dehşet verici sırlar barındırdığını anlar.

Yönetmen: Michael Mohan

Oyuncular: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco

3. Cadı

3. Cadı

Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye, yaşadığı köşkteki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gergin olaylar yaşanır.

Yönetmen: Erman Bostan

Oyuncular: Buse Meral, Furkan Andıç, Çağdaş Onur Öztürk

4. Rekabet

4. Rekabet

Eski bir tenis dehası olan ve koçluğa geçiş yapan Tashi, yenilgi serisindeki bir şampiyonla evlidir. Kocasını kurtarmaya yönelik stratejisi, eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla yüzleşmek zorunda kalınca şaşırtıcı bir hal alır.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Zendaya, Mike Faist, Josh O'Connor

5. Dublör

5. Dublör

O bir dublör ve dublör camiasındaki herkes gibi o da bizim eğlencemiz için havaya uçuyor, vuruluyor, çarpılıyor, pencerelerden atılıyor ve en yüksek yerlerden düşürülüyor. Ve şimdi, neredeyse kariyerini sonlandıracak bir kazadan yeni çıkmış olan bu işçi sınıfı kahramanı, kayıp bir film yıldızını bulmak, bir komployu çözmek ve bir yandan günlük işini yaparken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zah-Har "Cin Ahalisi"

6. Zah-Har "Cin Ahalisi"

Film, abisi Fırat ve annesi Saniye ile yaşayan Murat'ın yaşadığı kabuslarda kendisini farklı bir alemde, farklı boyutlarda görmesini ve giderek kendini korkunun pençesinde bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Battal Karslıoğlu

Oyuncular: Ümit Acar, Belma Mamati, Mesut Gedikoğlu

7. Boy Kills World

7. Boy Kills World

Canlı bir hayal gücüne sahip sağır bir kişi olan Boy'u konu alan ateşli bir rüya aksiyon filmi bu. Boy, ailesi öldürülünce, gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünü bastırmak ve bir ölüm aracına dönüşmek üzere eğitilir.

Yönetmen: Moritz Mohr

Oyuncular: Bill Skarsgård, Famke Janssen, Jessica Rothe

8. Siyah Çay

8. Siyah Çay

Film, Joice'un düğün gününde 'hayır' dedikten sonra Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamak üzere Fildişi Sahili'nden ayrılmasını konu alıyor.

Yönetmen: Abderrahmane Sissako

Oyuncular: Nina Melo, Han Chang, Ke-Xi Wu

9. Katala - Oyun Gecesi

9. Katala - Oyun Gecesi

Film, bir grup genç kızın eğlenmek için gittikleri göl evinde kendilerini bir seri katilin ölümcül sonuçlar doğuran oyununun içerisinde mahsur halde bulmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Şiar Zaim

Oyuncular: Serap Çetintürk, Tuğba İldiz, Serkan Çelik

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın