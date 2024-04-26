Sinemalarda Bu Hafta: Zendaya'nın 'Rekabet' Filminden Ryan Gosling'in 'Dublör'üne 9 Film Vizyonda!

O bir dublör ve dublör camiasındaki herkes gibi o da bizim eğlencemiz için havaya uçuyor, vuruluyor, çarpılıyor, pencerelerden atılıyor ve en yüksek yerlerden düşürülüyor. Ve şimdi, neredeyse kariyerini sonlandıracak bir kazadan yeni çıkmış olan bu işçi sınıfı kahramanı, kayıp bir film yıldızını bulmak, bir komployu çözmek ve bir yandan günlük işini yaparken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson