Sinema Tutkunları Dikkat: 2024 Yılında Gösterime Girmesi Merakla Beklenen Filmler
Sinema Tutkunları Dikkat: 2024 Yılında Gösterime Girmesi Merakla Beklenen Filmler
2024 yılında vizyona girecek, sinema severlerin büyük bir heyecanla beklediği filmleri sizin için derledik. Bu listede tanınmış oyuncuların rol aldığı, popüler serilerin yeni bölümleri ve ünlü hikayelerin beyaz perdeye taşındığı yapımlar yer almaktadır. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Bikeriders
19. Kingdom of the Planet of the Apes
18. The Garfield Movie
17. Mean Girls
16. Ghostbusters: Frozen Empire
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15. Horizon: An American Saga
14. Bad Boys 4
13. Back to Black
12. Mufasa: The Lion King
11. The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim
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10. Elio
9. Imaginary
8. Lisa Frankenstein
7. Venom 3
6. Kraven The Hunter
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5. Damsel
4. Sonic The Hedgehog 3
3. Land of Bad
2. Love Lies Bleeding
1. Spaceman
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