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Sinema Tutkunları Dikkat: 2024 Yılında Gösterime Girmesi Merakla Beklenen Filmler

Sinema Tutkunları Dikkat: 2024 Yılında Gösterime Girmesi Merakla Beklenen Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 16:01

2024 yılında vizyona girecek, sinema severlerin büyük bir heyecanla beklediği filmleri sizin için derledik. Bu listede tanınmış oyuncuların rol aldığı, popüler serilerin yeni bölümleri ve ünlü hikayelerin beyaz perdeye taşındığı yapımlar yer almaktadır. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Bikeriders

20. The Bikeriders

Özet: Vandallar'ın güçlü iradeli bir üyesi olan ve Benny adında vahşi, pervasız bir motorcuyla evli olan Kathy, Vandallar'ın iyi zamanlar, gürleyen motorlar ve güçlü, istikrarlı liderleri Johnny'ye saygı ile birleşen yerel bir yabancılar kulübü olarak başlayan on yıllık evrimini anlatıyor. Vandallar'da hayat daha tehlikeli hale geldikçe ve kulüp daha kötücül bir çeteye dönüşme tehdidiyle karşı karşıya kaldıkça, Kathy, Benny ve Johnny kulübe ve birbirlerine olan sadakatleri hakkında seçimler yapmak zorunda kalırlar. 

Oyuncular: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy 

Yönetmen: Jeff Nichols

19. Kingdom of the Planet of the Apes

19. Kingdom of the Planet of the Apes

Özet: Sezar'ın hükümdarlığının ardından birkaç nesil sonra, maymunlar artık baskın türdür ve insanlar gölgelerde yaşamaya indirgenmişken uyumlu bir şekilde yaşarlar. Yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken, genç bir maymun geçmiş hakkında bildiği her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği belirleyecek seçimler yapmasına neden olacak üzücü bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Freya Allan, Dichen Lachman, Kevin Durand 

Yönetmen: Wes Ball

18. The Garfield Movie

18. The Garfield Movie

Özet: Garfield’ın sahibi Jon, eve ikinci bir evcil hayvan almaya karar vererek, sevimli fakat aptal Odie’yi getirir. Garfield’ın sakin dünyasını kabusa çeviren Odie’yle arasında ciddi bir rekabet başlar. Bir gün Odie, kötü niyetli köpek eğitimcisi tarafından kaçırılınca, Garfield ilk defa sorumluluk duygusuyla tanışarak yeni dostunu kurtarmak için kolları sıvar. 

Oyuncular: Hannah Waddingham, Nicholas Hoult, Chris Pratt 

Yönetmen: Mark Dindal

17. Mean Girls

17. Mean Girls

Özet: Yeni öğrenci Cady Heron, işbirlikçi kraliçe arı Regina George ve onun yardakçıları Gretchen ve Karen tarafından yönetilen 'Plastikler' adlı seçkin popüler kızlar grubu tarafından sosyal besin zincirinin en tepesine kabul edilir. Ancak Cady, Regina'nın eski erkek arkadaşı Aaron Samuels'e aşık olarak büyük bir hata yapınca, kendini Regina'nın hedefinde bulur. Cady, dışlanmış arkadaşları Janis ve Damian'ın yardımıyla grubun tepe avcısını alt etmeye hazırlanırken, en acımasız orman olan lisede gezinirken kendine nasıl sadık kalacağını öğrenmelidir. 

Oyuncular: Angourie Rice, Reneé Rapp, Jon Hamm 

Yönetmenler: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.

16. Ghostbusters: Frozen Empire

16. Ghostbusters: Frozen Empire

Özet: Bir antik eserin ortaya çıkması, korkunç bir gücü serbest bırakır. Yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için bir araya gelmek zorundadır. Bu keşif, geçmişle geleceği bir araya getirerek, doğaüstü varlıklarla dolu bir mücadeleyi başlatır.

Oyuncular: Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts 

Yönetmen: Gil Kenan

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15. Horizon: An American Saga

15. Horizon: An American Saga

Özet: İç Savaş öncesi ve sonrası Amerikan Batısı'nın genişlemesi ve yerleşimi üzerine 15 yıllık bir tarihçe... Doğal unsurlarla mücadeleden topraklarda yaşayan Yerli halklarla etkileşimlere ve buralara yerleşmek isteyenlerin kararlılığı ve çoğu zaman acımasızlığına kadar tehlike ve entrikalarla dolu bir yolculuk. 

Oyuncular: Jena Malone, Kevin Costner, Sienna Miller 

Yönetmen: Kevin Costner

14. Bad Boys 4

14. Bad Boys 4

Özet: 1995 yılında Michael Bay'in yönettiği “The Bad Boys” ile başlayan, başrollerini Will Smith ve Martin Lawrence'ın paylaştığı serinin dördüncü filmidir. Miami'de yeni bir tehdit ortaya çıktığında, modern ve son derece uzmanlaşmış bir polis birimi Kötü Çocuklarla çarpışır. 

Oyuncular: Will Smith, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens 

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

13. Back to Black

13. Back to Black

Özet: Amy Winehouse'un olağanüstü dehasına, yaratıcılığına ve yaptığı her şeyi etkileyen dürüstlüğüne odaklanıyor. Onu 90'ların Camden High Street'inin çılgınlığından ve renkliliğinden küresel hayranlığa ve tekrar geriye götüren bir yolculuk olan Back to Black, bu yolculuğu aynanın arkasından izlemek, Amy'nin gördüklerini görmek ve hissettiklerini hissetmek için ünlülerin aynasından geçiyor. 

Oyuncular: Lesley Manville, Jack O'Connell, Eddie Marsan 

Yönetmen: Sam Taylor-Johnson

12. Mufasa: The Lion King

12. Mufasa: The Lion King

Özet: Rafiki, Timon ve Pumbaa, genç bir aslan yavrusuna Aslanlar Ülkesi'nin gelmiş geçmiş en büyük krallarından biri olan Mufasa’nın hikayesini anlatıyor. Gurur Toprakları'nın kralı olan Simba, yavrusunun da onun izinden gitmesini isterken, merhum babası Mufasa'nın kökenleri araştırılıyor. 

Oyuncular: Seth Rogen, Aaron Pierre, Billy Eichner 

Yönetmen: Barry Jenkins

11. The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim

11. The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim

Özet: 'Yüzüklerin Efendisi 'ndeki olaylardan 261 yıl önce geçiyor: Rohirrim'in Savaşı, Dunlending ordusuna karşı savunma yapmak zorunda kalan efsanevi Rohan Kralı Miğfer Çekiç El'in hikâyesini anlatıyor. Miğfer Dibi kalesine adını veren kişi olur. 

Oyuncular: Shaun Dooley, Miranda Otto, Brian Cox 

Yönetmen: Kenji Kamiyama

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10. Elio

10. Elio

Özet: Aktif bir hayal gücüne sahip bir mazlum olan Elio, yanlışlıkla kendisini uzak ve geniş galaksilerden temsilcilerin bulunduğu gezegenler arası bir organizasyon olan Communiverse'e ışınlanmış halde bulur. Yanlışlıkla Dünya'nın evrenin geri kalanına elçisi olarak tanımlanan ve bu tür bir baskıya tamamen hazırlıksız olan Elio, eksantrik uzaylı yaşam formlarıyla yeni bağlar kurmalı, bir dizi zorlu sınavdan sağ çıkmalı ve bir şekilde gerçekte kim olması gerektiğini keşfetmelidir. 

Oyuncular: America Ferrera, Jameela Jamil, Brad Garrett 

Yönetmen: Adrian Molina

9. Imaginary

9. Imaginary

Özet: Jessica ailesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği eve geri taşındığında, en küçük üvey kızı Alice bodrumda bulduğu Chauncey adlı pelüş bir ayıya ürkütücü bir bağlılık geliştirir. Alice, Chauncey ile oyun oynamaya başlar ve bu oyunlar giderek uğursuz bir hal alır. Alice'in davranışları giderek daha endişe verici bir hal almaya başlayınca, Jessica olaya müdahale eder ve Chauncey'in sandığı oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder. 

Oyuncular: DeWanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcón 

Yönetmen: Jeff Wadlow

8. Lisa Frankenstein

8. Lisa Frankenstein

Özet: Bir genç kız ve ceset olan aşkı hakkında bir aşk hikayesi. Bir dizi korkunç olay onu hayata döndürdükten sonra, ikili aşkı, mutluluğu ve birkaç kayıp vücut parçasını bulmak için bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Kathryn Newton, Liza Soberano, Jenna Davis 

Yönetmen: Zelda Williams

7. Venom 3

7. Venom 3

Özet: Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı 'Venom' filminin 3. devam halkası olan yapımın başrolünü bir kez daha Tom Hardy üstleniyor.

Oyuncular: Juno Temple, Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor 

Yönetmen: Kelly Marcel

6. Kraven The Hunter

6. Kraven The Hunter

Özet: Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor. Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer.

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose 

Yönetmen: J.C. Chandor

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5. Damsel

5. Damsel

Özet: İtaatkâr bir genç kız yakışıklı bir prensle evlenmeyi kabul eder, ancak kraliyet ailesinin eski bir borcu ödemek için onu kurban olarak seçtiğini öğrenir. Ateş püskürten bir ejderhayla birlikte bir mağaraya atılan genç kız, hayatta kalmak için zekâsına ve iradesine güvenmek zorundadır. 

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Angela Bassett 

Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo

4. Sonic The Hedgehog 3

4. Sonic The Hedgehog 3

Özet: 2024 yapımı aksiyon, animasyon ve macera filmidir. Sonic The Hedgehog 3, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’in maceralarını konu ediyor.

Oyuncular: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz 

Yönetmen: Jeff Fowler

3. Land of Bad

3. Land of Bad

Özet: Delta Kuvvetleri'ne ait bir özel operasyon görevi korkunç bir şekilde ters gidince, Hava Kuvvetleri drone pilotu Reaper'ın vahşi bir kurtarma operasyonuna dönüşen durumu düzeltmek için 48 saati vardır. Silahsız ve yukarıdaki insansız hava aracından başka hiçbir iletişimi olmayan ekip, düşman tarafından keşfedilince yer görevi aniden tam ölçekli bir savaşa dönüşür. 

Oyuncular: Russell Crowe, Milo Ventimiglia, Liam Hemsworth 

Yönetmen: William Eubank

2. Love Lies Bleeding

2. Love Lies Bleeding

Özet: Münzevi spor salonu yöneticisi Lou, hayallerinin peşinden Las Vegas'a giden hırslı vücut geliştirmeci Jackie'ye aşık olur. Ancak aşkları şiddeti ateşler ve onları Lou'nun suçlu ailesinin ağının derinliklerine çeker. 

Oyuncular: Anna Baryshnikov, Kristen Stewart, Dave Franco 

Yönetmen: Rose Glass

1. Spaceman

1. Spaceman

Özet: Bir astronot, gizemli bir toz toplamak için galaksinin ötesine tehlikeli bir göreve gönderilir. Tek başına olduğu bu görevde, karısıyla yaptığı telefon görüşmeleri teselli olur. Bu zorlu görevinde astronot, çok geçmeden geminin gölgesinde gizlenen gizemli bir yaratık keşfeder.

Oyuncular: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano 

Yönetmen: Johan Renck

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