Sinema Tutkunları Dikkat: 2024 Yılında Gösterime Girmesi Merakla Beklenen Filmler

Özet: Vandallar'ın güçlü iradeli bir üyesi olan ve Benny adında vahşi, pervasız bir motorcuyla evli olan Kathy, Vandallar'ın iyi zamanlar, gürleyen motorlar ve güçlü, istikrarlı liderleri Johnny'ye saygı ile birleşen yerel bir yabancılar kulübü olarak başlayan on yıllık evrimini anlatıyor. Vandallar'da hayat daha tehlikeli hale geldikçe ve kulüp daha kötücül bir çeteye dönüşme tehdidiyle karşı karşıya kaldıkça, Kathy, Benny ve Johnny kulübe ve birbirlerine olan sadakatleri hakkında seçimler yapmak zorunda kalırlar.

Oyuncular: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy

Yönetmen: Jeff Nichols