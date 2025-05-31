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Şimdiden Ezberleyin: Bu Yaz Her Plajda Çalma Garantili 13 Şarkı

etiket Şimdiden Ezberleyin: Bu Yaz Her Plajda Çalma Garantili 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 00:05

Yaza erken giriş yapanlar buraya! Sizlere bir fragman edasıyla bu yıl plajlarda bol bol dinleyeceğiniz şarkıları listeledik! Bu şarkılar bu yaza damga vuracak ve siz bunları zaten ezbere biliyor olacaksınız!

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1. Ati242 & Blok3 - Keşke

2. Adam Port & Stryv - Move ft. Malachiii

3. Gülden - Mendil

4. Rose & Bruno Mars - APT.

5. Semicenk - Gözlerinden Gözlerine

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6. Reynmen - Çatma Yarim

7. Doechii - Anxiety

8. Ben Fero - Bitmiyor

9. Lady Gaga - Abracadabra

10. Aydilge - Hayat Şaşırtır

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11. Lola Young - Messy

12. Sabrina Carpenter - Taste

13. Calvin Harris & Sam Smith - Desire

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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