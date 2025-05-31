Şimdiden Ezberleyin: Bu Yaz Her Plajda Çalma Garantili 13 Şarkı
Yaza erken giriş yapanlar buraya! Sizlere bir fragman edasıyla bu yıl plajlarda bol bol dinleyeceğiniz şarkıları listeledik! Bu şarkılar bu yaza damga vuracak ve siz bunları zaten ezbere biliyor olacaksınız!
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1. Ati242 & Blok3 - Keşke
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2. Adam Port & Stryv - Move ft. Malachiii
3. Gülden - Mendil
4. Rose & Bruno Mars - APT.
5. Semicenk - Gözlerinden Gözlerine
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6. Reynmen - Çatma Yarim
7. Doechii - Anxiety
8. Ben Fero - Bitmiyor
9. Lady Gaga - Abracadabra
10. Aydilge - Hayat Şaşırtır
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11. Lola Young - Messy
12. Sabrina Carpenter - Taste
13. Calvin Harris & Sam Smith - Desire
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