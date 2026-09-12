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Silinmeden Yetişin: 5-12 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 5-12 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 12:33
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı’nın dergi çekimini “Seninle gurur duyuyorum” notu ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Deniz Çakır

Deniz Çakır

Deniz Çakır, eşinin paylaştığı düğün fotoğraflarını “3” notuyla kendi hesabında da yayımladı.

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Burak Özçivit, “90’lardan bir kare bırak!” akımına elinde fotoğraf makinesiyle verdiği retro pozla katıldı.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir, saçlarını kestirerek yenilediği imajını ayna karşısında çektiği fotoğrafla gösterdi.

Burcu Özberk

Burcu Özberk

Burcu Özberk, Ceyhan Cangir’le birlikte verdiği pozu “Biz hazırız, siz hazır mısınız?” notuyla paylaşarak Anne Yarısı projesini işaret etti.

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Bahar Şahin

Bahar Şahin

Bahar Şahin, yemek sırasında telefonundan maç izleyen kişinin yer aldığı paylaşımına “Enişteniz koyu Fenerbahçeli, söyleyeceklerim bu kadar…” yazarak sevgilisine gönderme yaptı.

Berkcan Güven

Berkcan Güven

Berkcan Güven, sevgilisi Sueda Uluca ile sarıldığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız, “Alın size 80’ler :) ’89” notuyla bebeklik fotoğrafını yayımladı.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu, 80’ler akımına katıldığı görselini “Küçük Mert şimdi müzik markette!” notuyla paylaşarak eski kaset kapaklarına esprili bir gönderme yaptı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, spor salonunda çektiği neşeli ayna pozuyla antrenmanından bir kare paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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