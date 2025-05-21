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Sıla Türkoğlu Kimdir? Sıla Türkoğlu Kaç Yaşında, Nereli? Sevgilisi Kim, Evli mi?

Sıla Türkoğlu Kimdir? Sıla Türkoğlu Kaç Yaşında, Nereli? Sevgilisi Kim, Evli mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2025 - 23:40

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak büyük çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Hangi dizilerde rol aldı, boyu kaç, burcu ne, sevgilisi kim? Kariyerine nasıl başladı, hangi ödülleri kazandı ve özel hayatında kimlerle anıldı? Sıla Türkoğlu’nun hayatı, projeleri ve hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!

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Sıla Türkoğlu Kimdir?

Sıla Türkoğlu Kimdir?

Sıla Türkoğlu, genç kuşak oyuncuların öne çıkan isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle adım atan Türkoğlu, asıl çıkışını Emanet ve Kızılcık Şerbeti dizileriyle yaptı. 

Hem doğal oyunculuğu hem de güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son yıllarda sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok konuşulan genç kadın oyuncular arasında yer alıyor.

Sıla Türkoğlu Kaç Yaşında?

Sıla Türkoğlu Kaç Yaşında?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 doğumludur ve şu itibariyle 26 yaşındadır. 

Genç oyuncu, Koç burcudur, 1.68 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındadır.

Sıla Türkoğlu Aslen Nereli?

Sıla Türkoğlu Aslen Nereli?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirlidir. Annesi Meral Türkoğlu, babası ise Mehmet Türkoğlu'dur. Ailesiyle ilgili detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamıştır. 

Eğitim hayatına Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi'nde başlamış ve bu okuldan mezun olmuştur. Üniversite eğitimiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, lise yıllarında oyunculuk eğitimi alarak kariyerine adım atmıştır. Henüz lise öğrencisiyken dizi setlerinde yer almaya başlayan Türkoğlu, genç yaşta oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır.

Damla Sönmez'in Kariyer Başlangıcı

Damla Sönmez'in Kariyer Başlangıcı

Sıla Türkoğlu, televizyon kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde 'Alev' karakteriyle başladı. Ardından Yemin ve Emanet gibi günlük dizilerde üstlendiği rollerle izleyici kitlesini genişletti. 

Ancak asıl çıkışını 2022 yılında Show TV’de yayınlanmaya başlayan ve sosyal medyada sıkça konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisindeki ‘Doğa’ karakteriyle yaptı. Bu rolle hem oyunculuğu hem de ekran duruşuyla büyük beğeni kazandı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Kısa sürede genç kuşağın en parlayan yıldızları arasına girerek, kariyerinde güçlü bir ivme yakaladı.

Sıla Türkoğlu'nun Özel Hayatı

Sıla Türkoğlu'nun Özel Hayatı

Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. 2023 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile bir ilişki yaşadı. Ancak bu birliktelik kısa sürdü ve çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası her iki taraf da sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerine son noktayı koydu.

Günümüzde ise Türkoğlu, iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ayyıldız, dijital pazarlama ve influencer marketing alanında faaliyet gösteren bir ajansın kurucusu ve aynı zamanda kahve-çikolata işletmecisi olarak biliniyor.Çift, ilişkilerini sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik karelerle sıkça gözler önüne seriyor.

İlişkilerinin ciddiyetini gösteren bir adım olarak, Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı. Bu gelişme, evlilik dedikodularını beraberinde getirse de, Türkoğlu bu iddiaları 'Hayatımdaki kişiyle ailemi tanıştırmak istedim. Bu evlilik anlamı taşımasın' diyerek yalanladı.

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Sıla Türkoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Sıla Türkoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Lisede edebiyat hocamın oluşturduğu bir ekiple tiyatroya başladım. O an kendimi bu dünyaya ait hissettim ve bir parçası olmalıyım dedim.”

  • “Karşılaştığım birkaç olay benim karakterime ters geldi. O noktalarda annemi arayıp geceler boyu ağladığım oldu ama ilerde gelebileceğim noktaları hayal edip bırakmaktan vazgeçtim.”

  • “Doğa’yı hep daha sakin bir yerden ele aldım. Çünkü ailede büyük olan bireyler genellikle duygularını içinde yaşayan kişiler oluyor.”

  • “Uluslararası oyuncu olmak istiyorum. Bunun için dil eğitimi alıyorum.”

  • “Serseri dizisi vardı. Okan Yalabık’a âşıktım. Oradaki ismi ‘Ömer’di.”

  • “İnanmayacaksınız ama Sıla Türkoğlu arabesk sever. Benim Güllü’ler, Haktan’lar dinlemem çocukluğumdan bu yana gelen alışkanlıklarımdan.”

  • “Kalbinin sesini dinlemekten pişmanlık duymadan şansa, fırsatlara, iyi ve kötü kendini dönüştürecek bütün deneyimlere açığım.”

Sıla Türkoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

Sıla Türkoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Ağlama Anne (2018)
  • Karakter: Alev (konuk oyuncu)

  • Kanal: ATV

  • Yemin (2019–2020)

  • Karakter: Suna Tarhun (yardımcı oyuncu)

  • Kanal: Kanal 7

  • Emanet (2020–2022)

  • Karakter: Seher Kırımlı (başrol)

  • Kanal: Kanal 7

  • Kızılcık Şerbeti (2022–günümüz)

  • Karakter: Doğa Korkmaz (başrol)
  • Kanal: Show TV

🌐 Dijital Platform Dizisi

  • Sadece Arkadaşız (2022)
  • Platform: Exxen
  • Rol: Konuk oyuncu

Sıla Türkoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

Sıla Türkoğlu'nun Yer Aldığı Filmler
  • Baba Ben Geldim (2019)
  • Tür: Kısa film
  • Rol: Sıla (başrol)

Sıla Türkoğlu'lunun Güncel Projeleri

Sıla Türkoğlu'lunun Güncel Projeleri

📺 Televizyon Projeleri

  • Kızılcık Şerbeti (2022–günümüz)
  • Sıla Türkoğlu, Show TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa Korkmaz karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Dizi, 2025 yılında da yayınlanmaya devam edecek.

Sıla Türkoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Sıla Türkoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2023 – 49. Altın Kelebek Ödülleri

  • 🏅 Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül kazandı. 

  • 2024 – 18. GSÜ EN Ödülleri

  • 🏅 En İyi Çıkış Yapan Dizi/Film Oyuncusu ödülünü kazandı. 

  • 2024 – 10. Elle Stil Ödülleri

  • 🏅 Yılın Yükselen Kadını ödülüne layık görüldü. 

🏅 Adaylıkları

  • 2023 – 49. Altın Kelebek Ödülleri

  • 🎭 En İyi Kadın Oyuncu (Kızılcık Şerbeti) kategorisinde aday gösterildi. 

  • 💑 En İyi Dizi Çifti (Doğukan Güngör ile birlikte) kategorisinde aday gösterildi. 

  • 2024 – 50. Altın Kelebek Ödülleri

  • 🎭 En İyi Kadın Oyuncu (Kızılcık Şerbeti) kategorisinde aday gösterildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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