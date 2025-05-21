Sıla Türkoğlu Kimdir? Sıla Türkoğlu Kaç Yaşında, Nereli? Sevgilisi Kim, Evli mi?

Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. 2023 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile bir ilişki yaşadı. Ancak bu birliktelik kısa sürdü ve çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası her iki taraf da sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerine son noktayı koydu.

Günümüzde ise Türkoğlu, iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ayyıldız, dijital pazarlama ve influencer marketing alanında faaliyet gösteren bir ajansın kurucusu ve aynı zamanda kahve-çikolata işletmecisi olarak biliniyor.Çift, ilişkilerini sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik karelerle sıkça gözler önüne seriyor.

İlişkilerinin ciddiyetini gösteren bir adım olarak, Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı. Bu gelişme, evlilik dedikodularını beraberinde getirse de, Türkoğlu bu iddiaları 'Hayatımdaki kişiyle ailemi tanıştırmak istedim. Bu evlilik anlamı taşımasın' diyerek yalanladı.