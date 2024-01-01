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Şık ve Rüküşü Siz Seçin: 2024'e Sahnede Giren Kadın Sanatçılarımızın Birbirinden Güzel Kombinlerini Oyluyoruz

Şık ve Rüküşü Siz Seçin: 2024'e Sahnede Giren Kadın Sanatçılarımızın Birbirinden Güzel Kombinlerini Oyluyoruz

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.01.2024 - 23:31

2023'ü geride bırakıp tertemiz bir başlangıç yapacağımız 2024'e sahnede giren kadın sanatçılarımız adeta şıklık yarışındaydı. Birbirinden güzel ve iddialı kombinler seçen sanatçılarımızı oyluyor, 31 Aralık'ın şık ve rüküş isimlerini seçiyoruz!

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Derya Uluğ, Kıbrıs'taydı.

Derya Uluğ, Kıbrıs'taydı.

Sibel Can, İstanbul'daydı.

Sibel Can, İstanbul'daydı.

Gülben Ergen, Eskişehir'deydi.

Gülben Ergen, Eskişehir'deydi.

Gülşen, İstanbul'daydı.

Gülşen, İstanbul'daydı.

Simge, Çeşme'deydi.

Simge, Çeşme'deydi.
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Yıldız Tilbe, Ankara'daydı.

Yıldız Tilbe, Ankara'daydı.

Ebru Yaşar, İstanbul'daydı.

Ebru Yaşar, İstanbul'daydı.

Deniz Seki, Kıbrıs'taydı.

Deniz Seki, Kıbrıs'taydı.

İrem Derici, Kıbrıs'taydı.

İrem Derici, Kıbrıs'taydı.

Derya Bedavacı, İstanbul'daydı.

Derya Bedavacı, İstanbul'daydı.
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Melike Şahin, İstanbul'daydı.

Melike Şahin, İstanbul'daydı.

Melek Mosso, Kıbrıs'taydı.

Melek Mosso, Kıbrıs'taydı.

Hülya Avşar, Sapanca'daydı.

Hülya Avşar, Sapanca'daydı.

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