Şık ve Rüküşü Siz Seçin: 2024'e Sahnede Giren Kadın Sanatçılarımızın Birbirinden Güzel Kombinlerini Oyluyoruz
Şık ve Rüküşü Siz Seçin: 2024'e Sahnede Giren Kadın Sanatçılarımızın Birbirinden Güzel Kombinlerini Oyluyoruz
2023'ü geride bırakıp tertemiz bir başlangıç yapacağımız 2024'e sahnede giren kadın sanatçılarımız adeta şıklık yarışındaydı. Birbirinden güzel ve iddialı kombinler seçen sanatçılarımızı oyluyor, 31 Aralık'ın şık ve rüküş isimlerini seçiyoruz!
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Derya Uluğ, Kıbrıs'taydı.
Sibel Can, İstanbul'daydı.
Gülben Ergen, Eskişehir'deydi.
Gülşen, İstanbul'daydı.
Simge, Çeşme'deydi.
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Yıldız Tilbe, Ankara'daydı.
Ebru Yaşar, İstanbul'daydı.
Deniz Seki, Kıbrıs'taydı.
İrem Derici, Kıbrıs'taydı.
Derya Bedavacı, İstanbul'daydı.
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Melike Şahin, İstanbul'daydı.
Melek Mosso, Kıbrıs'taydı.
Hülya Avşar, Sapanca'daydı.
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