Sifon Parçacıkları 1,5 Metre Havaya Fırlıyor: Diş Fırçalarındaki Büyük Tehlike!
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Diş fırçanızı, banyoda ve klozetten birkaç adım ötede sakladığınızı biliyoruz. Sifon çekildiğinde havaya karışan parçacıklar ise doğruda fırçanıza gidiyor!
Peki bunun için yaptığımız şey, yani sifonu kapağı kapatarak çekmek, gerçekten işe yarıyor mu? Dört ayrı araştırma bu soruya beklenmedik cevaplar veriyor. Bir tanesi de çok yaygın bir alışkanlığın durumu iyileştirmek yerine kötüleştirdiğini söylüyor.
Gelin, detaylara bakalım.
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Sifon Çekildiğinde Parçacıklar 1,5 Metre Yükseğe Fırlıyor
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Fırçanın Üstünü Kapatmak Durumu İyileştirmiyor, Tam Tersine Kötüleştiriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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