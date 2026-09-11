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Sifon Parçacıkları 1,5 Metre Havaya Fırlıyor: Diş Fırçalarındaki Büyük Tehlike!

Sifon Parçacıkları 1,5 Metre Havaya Fırlıyor: Diş Fırçalarındaki Büyük Tehlike!

Temizlik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 12:35
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Diş fırçanızı, banyoda ve klozetten birkaç adım ötede sakladığınızı biliyoruz. Sifon çekildiğinde havaya karışan parçacıklar ise doğruda fırçanıza gidiyor!

Peki bunun için yaptığımız şey, yani sifonu kapağı kapatarak çekmek, gerçekten işe yarıyor mu? Dört ayrı araştırma bu soruya beklenmedik cevaplar veriyor. Bir tanesi de çok yaygın bir alışkanlığın durumu iyileştirmek yerine kötüleştirdiğini söylüyor.

Gelin, detaylara bakalım.

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Sifon Çekildiğinde Parçacıklar 1,5 Metre Yükseğe Fırlıyor

Sifon Çekildiğinde Parçacıklar 1,5 Metre Yükseğe Fırlıyor

Quinnipiac Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisi, ortak kullanılan banyolardaki diş fırçalarını inceledi ve üzerlerinde dışkı kaynaklı bakteri buldu. Bulgular Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu ve kısa sürede manşetlere taşındı. 

Ne var ki o günden bugüne bu duruma bağlanmış tek bir hastalık vakası görülmedi. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'nin (ADA) açıklaması ise şu şekilde: 'Diş fırçalarının bakteri barındırdığı gösterilmiş olsa da bu bakterilerin olumsuz sağlık etkilerine yol açtığına dair kanıt yok.'

Bakterinin fırçaya nasıl ulaştığı sorusunun cevabı ise gerçek bir fiziksel olay: Sifon bulutu. 

Colorado Üniversitesi Boulder'daki araştırmacıların 2022'de Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışması bunu lazerle görünür hale getirdi. Fotoğraflar, sifon çekildiğinde klozetten fırlayan aerosollerin 1,5 metre yükseğe kadar çıktığını gösteriyor. Yani fırçanız klozetin hemen yanındaysa bu buluta gerçekten maruz kalıyor.

Fırçanın Üstünü Kapatmak Durumu İyileştirmiyor, Tam Tersine Kötüleştiriyor

Fırçanın Üstünü Kapatmak Durumu İyileştirmiyor, Tam Tersine Kötüleştiriyor

Akla gelen ilk çözüm sifonu kapağı kapatarak çekmek. Ancak Arizona Üniversitesi'nden araştırmacıların 2024'te American Journal of Infection Control'da yayımlanan çalışması bunun beklendiği kadar etkili olmadığını ortaya koydu. 

Ekip klozetlere insan virüslerinin yerine geçen vekil virüsler verdi ve sifonu bir kapak açıkken bir kapalıyken çekti. Sonuç: klozet kapağının pozisyonunun çapraz bulaşma üzerinde 'anlamlı bir etkisi' yok. Aynı çalışmada bulaşmayı gerçekten azaltan şeyin ne olduğu da görüldü: Klozetin fırça ve antimikrobiyal bir temizleyiciyle düzenli olarak dezenfekte edilmesi.

İkinci yaygın alışkanlık ise doğrudan ters teptiği için daha kritik: diş fırçasının üstünü kapatmak ya da kapaklı bir kutuda saklamak. 

ADA bu konuda bir uyarı yapıyor: 'Nemli bir diş fırçasını kapalı bir kapta saklamak, açık havada bırakmaya kıyasla mikrobiyal üremeyi daha fazla teşvik ediyor.' Nemli kalan bir fırça bakteri için petri kabına dönüşüyor. Yani fırçayı kapatmak yerine gün içinde tamamen kuruduğundan emin olmak gerekiyor.

Araştırmacı Hartmann: 'Fırçadaki Mikropların Ezici Çoğunluğu Ağzınızdan Geliyor'

Araştırmacı Hartmann: 'Fırçadaki Mikropların Ezici Çoğunluğu Ağzınızdan Geliyor'

Konuyu en net kapatan çalışma Northwestern Üniversitesi'nden geldi. Araştırmacılar insanlardan kullandıkları diş fırçalarını posta yoluyla göndermesini istedi ve 2021'de Microbiome dergisinde yayımlanan sonuçlar, fırçanın nereye konduğunun, üstünün kapatılıp kapatılmadığının ve klozet kapağının pozisyonunun fırçadaki mikrop çeşitliliğini pek etkilemediğini gösterdi. 

Araştırmacılardan Erica Hartmann bunun nedenini şöyle anlatıyor: 'Sifonu çektiğinizde diş fırçanıza tuvalet aerosolü bulaşamayacağını söylemiyorum. Ancak çalışmamızda gördüğümüz kadarıyla fırçanızdaki mikropların ezici çoğunluğu büyük olasılıkla kendi ağzınızdan geliyor. Diş fırçalarındaki mikropların ağız ve deriyle çok, insan bağırsağıyla ise çok az ortak yanı olduğunu bulduk.' 

Özetle diş fırçanız bakteri dolu ama bunlar sizin bakterileriniz. ADA'nın önerisi diş fırçasını düzenli bir şekilde temizlemek. Geriye üç basit madde kalıyor: fırçayı klozetten uzağa koy, üstünü kapatma, kuruduğundan emin ol.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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