Sifon Parçacıkları 1,5 Metre Havaya Fırlıyor: Diş Fırçalarındaki Büyük Tehlike!

Quinnipiac Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisi, ortak kullanılan banyolardaki diş fırçalarını inceledi ve üzerlerinde dışkı kaynaklı bakteri buldu. Bulgular Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu ve kısa sürede manşetlere taşındı.

Ne var ki o günden bugüne bu duruma bağlanmış tek bir hastalık vakası görülmedi. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'nin (ADA) açıklaması ise şu şekilde: 'Diş fırçalarının bakteri barındırdığı gösterilmiş olsa da bu bakterilerin olumsuz sağlık etkilerine yol açtığına dair kanıt yok.'

Bakterinin fırçaya nasıl ulaştığı sorusunun cevabı ise gerçek bir fiziksel olay: Sifon bulutu.

Colorado Üniversitesi Boulder'daki araştırmacıların 2022'de Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışması bunu lazerle görünür hale getirdi. Fotoğraflar, sifon çekildiğinde klozetten fırlayan aerosollerin 1,5 metre yükseğe kadar çıktığını gösteriyor. Yani fırçanız klozetin hemen yanındaysa bu buluta gerçekten maruz kalıyor.