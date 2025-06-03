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Siccin 8 İzleyene 800 bin TL Verilmesi Goygoycuların Diline Düştü

Siccin 8 İzleyene 800 bin TL Verilmesi Goygoycuların Diline Düştü

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 13:47

Türk korku sinemasının en sevilen serilerinden Siccin, sekizinci devam filmiyle dönüyor. Filmin resmi Instagram hesabından duyurulan habere göre filmi sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL ödül verilecek. Söz konusu gelişme kısa sürede gündeme otururken goygoycuların dilinden de kurtulamadı.

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Türk sinemasının en korkutucu serilerinden Siccin'in sekizinci filmi için geri sayım başladı.

Türk sinemasının en korkutucu serilerinden Siccin'in sekizinci filmi için geri sayım başladı.

Alper Mestçi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Siccin, 2014 yılında başlayan bir film serisi. Halihazırda en sevilen yerli korku serilerinden olan Siccin'in sekizinci devam halkası geçtiğimiz aylarda duyurulurken bu defa bambaşka bir duyuruyla karşı karşıya kaldık.

Siccin filminin Instagram hesabından yapılan paylaşımda filmi sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL ödül verilecek

Söz konusu gelişme kısa sürede viral olurken tepkiler de gecikmedi. Siccin 8 filmi hakkındaki bu duyuru kısa sürede goygoycuların diline düştü.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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