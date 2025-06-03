Siccin 8 İzleyene 800 bin TL Verilmesi Goygoycuların Diline Düştü
Türk korku sinemasının en sevilen serilerinden Siccin, sekizinci devam filmiyle dönüyor. Filmin resmi Instagram hesabından duyurulan habere göre filmi sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL ödül verilecek. Söz konusu gelişme kısa sürede gündeme otururken goygoycuların dilinden de kurtulamadı.
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Türk sinemasının en korkutucu serilerinden Siccin'in sekizinci filmi için geri sayım başladı.
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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