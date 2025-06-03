Squid Game 3. Sezon Fragmanı Yayında! Unutulmaz Finale Sayılı Günler Kaldı!
Squid Game, büyük finaline sadece günler kaldı. Geçtiğimiz sezon hepimizi merakta bırakan müthiş bir sezon finali yapan dizi final sezonuyla heyecanı ikiye katlayacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar Squid Game ile ilgili gelen tüyoları bir kenara bırakın. Gelin, yayınlanan yeni fragmana bir bakalım, siz neler söyleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Squid Game final sezonuna günler kaldı.
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“Hayal bile edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız.”
Yeni fragman geldi!
İşte o fragman:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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