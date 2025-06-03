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Squid Game 3. Sezon Fragmanı Yayında! Unutulmaz Finale Sayılı Günler Kaldı!

Squid Game 3. Sezon Fragmanı Yayında! Unutulmaz Finale Sayılı Günler Kaldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 10:29

Squid Game, büyük finaline sadece günler kaldı. Geçtiğimiz sezon hepimizi merakta bırakan müthiş bir sezon finali yapan dizi final sezonuyla heyecanı ikiye katlayacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar Squid Game ile ilgili gelen tüyoları bir kenara bırakın. Gelin, yayınlanan yeni fragmana bir bakalım, siz neler söyleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Squid Game final sezonuna günler kaldı.

Squid Game final sezonuna günler kaldı.

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Squid Game, büyük finaliyle geri dönüyor! Netflix’in Tudum etkinliğinde yayınlanan 3. sezon fragmanı, izleyicilere “bu sefer hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedirtiyor. “Her oyun bir gün biter” notuyla paylaşılan yeni fragman, gerilimi zirveye taşıdı.

“Hayal bile edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız.”

“Hayal bile edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız.”

Başrol Lee Jung-jae (Gi Hun) geri dönerken, Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da rollerine kaldıkları yerden devam ediyor. 27 Haziran’da yayınlanacak olan bu sezon, dizinin finali olacak. Ancak veda yumuşak olmayacak: Oyuncu Jo Yu-ri’nin ifadesiyle bu sezon “hayal bile edilemeyecek kadar vahşi ve acımasız.”

Yeni fragman geldi!

Yeni fragman geldi!

İlk fragman 6 Mayıs’ta paylaşılmıştı; şimdi ise ikinci ve çok daha karanlık bir fragmanla karşı karşıyayız. Oyun yeniden başlıyor… ama bu kez her şey daha tehlikeli.

İşte o fragman:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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