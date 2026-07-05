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"Sıcak Değil De Nem Çok" Diyenlerin Temmuz Ayı Gizli Listesi

etiket "Sıcak Değil De Nem Çok" Diyenlerin Temmuz Ayı Gizli Listesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 13:01
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Günde 4 kez duş almaktan yorulanlar, oturduğu koltuğa yapışanlar ve 'Güneş değil kanka, nem mahvediyor'cular toplansın! Temmuz ayında hayatta kalmanızı sağlayacak, dinlerken vantilatör etkisi yaratan o gizli liste yayında.

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Kings of Convenience - Misery Is a Butterfly

  • Nem Azaltma Oranı: %35

  • Şarkı o kadar Kuzey Avrupalı, o kadar Norveç soğuğu kokuyor ki, daha ilk gitar tınısında Beylikdüzü sıcağından çıkıp Oslo’da bir fiyorda karşı hırkayla oturuyormuş gibi hissettiriyor.

Yeni Türkü - Fırtına

  • Nem Azaltma Oranı: %40

  • 'Denizlere çıkar sokaklar…' derken arkadan esen o Ege poyrazını hissetmemek imkansız. Dinlerken Datça’da bir ağaç gölgesinde buzlu badem yiyormuşsunuz hissi garantili.

Kiasmos - Looped

  • Nem Azaltma Oranı: %50

  • İzlanda’nın buz gibi havasından kopup gelen bu enstrümantal şaheser, beyninizin içindeki termostatı anında 18 dereceye sabitliyor. İş yaparken dinlemelik buz kalıbı.

Büyük Ev Ablada - Güneş Yerinde

  • Nem Azaltma Oranı: %25

  • 'Güneş yerinde, her şey yolunda' ama biz gölgedeyiz merak etmeyin. Tam saat 19:30'da, güneş etkisini kaybedip o hafif akşamüstü esintisi başladığında balkonda dinlemelik.

Bonobo - Cirrus

  • Nem Azaltma Oranı: %45

  • Tişörtünüzün sırtınıza yapışmasını engelleyen cinsten bir chill-out mucizesi. Şarkı akıp giderken kendinizi Rize’nin Pokut Yaylası'nda bulut denizine bakarken hayal edebilirsiniz.

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Mirkelam - Asuman

  • Nem Azaltma Oranı: %30

  • Listeye biraz da hareket lazım ama terletmeyeninden! Arabanın camlarını sonuna kadar açıp, nemsiz bir otobanda püfür püfür giderken bağıra bağıra söylemelik zamansız bir klasik.

Göksel - Uzaktan

  • Nem Azaltma Oranı: %25

  • 'Uzaktan uzaktan hiç dokunmadan' derken serin bir mesafeden bahsediyor sanki Göksel. Yazın o kimsenin kimseye dokunamadığı, 'kanka çok sıcak yaklaşma' denilen anlar.

Fleet Foxes - White Winter Hymnal

  • Nem Azaltma Oranı: %65 (Rekor Seviye)

  • İsmi bile 'Kış İlahisi' olan bu parça, çok sesli vokalleriyle odaya anında kar havası üflüyor. Dinlerken kendinizi Temmuz ortasında değil, ocak ayında lapa lapa kar yağan bir dağ kulübesinde hissetmeniz çok olası.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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