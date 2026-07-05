"Sıcak Değil De Nem Çok" Diyenlerin Temmuz Ayı Gizli Listesi
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Günde 4 kez duş almaktan yorulanlar, oturduğu koltuğa yapışanlar ve 'Güneş değil kanka, nem mahvediyor'cular toplansın! Temmuz ayında hayatta kalmanızı sağlayacak, dinlerken vantilatör etkisi yaratan o gizli liste yayında.
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Kings of Convenience - Misery Is a Butterfly
Yeni Türkü - Fırtına
Kiasmos - Looped
Büyük Ev Ablada - Güneş Yerinde
Bonobo - Cirrus
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Mirkelam - Asuman
Göksel - Uzaktan
Fleet Foxes - White Winter Hymnal
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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