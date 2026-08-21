article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sibirya’daki Gizemli Mezardan Çıktı: Türklerin Kadim İzlerini Taşıyor

Sibirya’daki Gizemli Mezardan Çıktı: Türklerin Kadim İzlerini Taşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sibirya'nın güney bölgesinde yer alan Hakasya'daki Koibaly mezarlığında yürütülen detaylı arkeolojik incelemeler, Türk tarihine ve mitolojisine dair son derece önemli bir keşfi yeniden bilim dünyasının gündemine taşıdı. Mezarlığın 7 numaralı kurgan alanında gün ışığına çıkarılan sıra dışı gümüş takılar, uluslararası araştırmacıların odağı haline geldi. İncelenen eserlerin merkez bölümünde, her iki yanında kanat figürleri yer alan, göğüs hizasında iki eliyle özel bir kap tutan ve baş kısmının üstünde hale benzeri dairesel bir form barındıran kadın tasviri bulundu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://poisknews.ru/arheologiya/zolo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkeologlar Söz Konusu Tasvirin Umay Ana Motifi Olabileceğini Değerlendiriyor

Arkeologlar Söz Konusu Tasvirin Umay Ana Motifi Olabileceğini Değerlendiriyor

Eser üzerindeki ayrıntılı görsel unsurlar, Eski Türk inancında kadınları, çocukları, annelik kavramını ve doğurganlığı koruduğuna inanılan Tanrıça Umay betimlemeleriyle büyük bir benzerlik gösteriyor. Uzmanlar bu tarihsel bağın henüz yüzde yüz kesinlik kazanmadığını vurgulasa da takıların bozkır kültürünün derin manevi izlerini günümüze taşıdığını ifade ediyor. Eserin kökenini tam olarak belirlemek adına yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamlı biçimde sürdürülüyor.

Yapılan Son Teknik Analizler Eserlerin İlk Aşamada Küpe Olarak Üretilmediğini Gösteriyor

Yapılan Son Teknik Analizler Eserlerin İlk Aşamada Küpe Olarak Üretilmediğini Gösteriyor

Araştırmacıların ulaştığı en çarpıcı bulgu ise takıların ilk yapılış amacının küpe olmaması şeklinde açıklandı. Üretim izlerini mercek altına alan uzmanlar, gümüş parçaların zaman içerisinde en az üç farklı ustanın elinden geçtiğini tespit etti. Yaklaşık yüzde 98 saflıktaki gümüş alaşımı işleyen ilk usta, filigran tekniği ve ince tellerle nitelikli bir işçilik sergileyerek iki özel süs parçası hazırladı. İlerleyen süreçte başka bir zanaatkar, bu parçalara küçük halkalar ile kulak kancaları ekleyerek eserleri kullanım amacının dışına çıkarıp küpe formuna dönüştürdü.

Zamanla Hasar Gören Değerli Parçalar Atılmak Yerine Özenle Tamir Edildi

Zamanla Hasar Gören Değerli Parçalar Atılmak Yerine Özenle Tamir Edildi

Takılar üzerindeki yoğun aşınma izleri, objelerin uzun süre boyunca aralıksız kullanıldığını ortaya koyuyor. Küpelerden birinin kanat kısmının zamanla kırıldığı, ancak sahibinin bu değerli parçayı atmak yerine yeniden onarttığı anlaşıldı. Üçüncü bir ustanın kırılan bölüme küçük delikler açarak parçaları gümüş telle birleştirdiği belirlendi. Bu durum, eserlerin maddi değerinin çok ötesinde, nesilden nesile aktarılan son derece anlamlı birer aile yadigarı olduğunu gösteriyor.

Buluntular Mezarın Yüksek Statüye Sahip Bir Kadına Ait Olduğunu Kanıtlıyor

Buluntular Mezarın Yüksek Statüye Sahip Bir Kadına Ait Olduğunu Kanıtlıyor

Daha önce yağmalandığı için iskelet bütünlüğü bozulan mezarda at kemikleri, üzengiler ve koşum parçaları ele geçirildi. Erkek savaşçılarla özdeşleşen ok uçlarının mezarda bulunmaması, kabrin toplumda üst düzey konuma sahip bir kadına ait olduğu görüşünü güçlü biçimde destekliyor. Bilim insanları, Çin, Orta Asya ve Orta Doğu'daki takı üretim tekniklerini karşılaştırarak hem eserlerin imal edildiği bölgeyi netleştirmeyi hem de kanatlı kadın figürünün gizemini çözmeyi hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın