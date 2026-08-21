Sibirya’daki Gizemli Mezardan Çıktı: Türklerin Kadim İzlerini Taşıyor
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Kaynak: https://poisknews.ru/arheologiya/zolo...
Sibirya'nın güney bölgesinde yer alan Hakasya'daki Koibaly mezarlığında yürütülen detaylı arkeolojik incelemeler, Türk tarihine ve mitolojisine dair son derece önemli bir keşfi yeniden bilim dünyasının gündemine taşıdı. Mezarlığın 7 numaralı kurgan alanında gün ışığına çıkarılan sıra dışı gümüş takılar, uluslararası araştırmacıların odağı haline geldi. İncelenen eserlerin merkez bölümünde, her iki yanında kanat figürleri yer alan, göğüs hizasında iki eliyle özel bir kap tutan ve baş kısmının üstünde hale benzeri dairesel bir form barındıran kadın tasviri bulundu.
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Arkeologlar Söz Konusu Tasvirin Umay Ana Motifi Olabileceğini Değerlendiriyor
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Yapılan Son Teknik Analizler Eserlerin İlk Aşamada Küpe Olarak Üretilmediğini Gösteriyor
Zamanla Hasar Gören Değerli Parçalar Atılmak Yerine Özenle Tamir Edildi
Buluntular Mezarın Yüksek Statüye Sahip Bir Kadına Ait Olduğunu Kanıtlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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