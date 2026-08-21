Sibirya’daki Gizemli Mezardan Çıktı: Türklerin Kadim İzlerini Taşıyor

Araştırmacıların ulaştığı en çarpıcı bulgu ise takıların ilk yapılış amacının küpe olmaması şeklinde açıklandı. Üretim izlerini mercek altına alan uzmanlar, gümüş parçaların zaman içerisinde en az üç farklı ustanın elinden geçtiğini tespit etti. Yaklaşık yüzde 98 saflıktaki gümüş alaşımı işleyen ilk usta, filigran tekniği ve ince tellerle nitelikli bir işçilik sergileyerek iki özel süs parçası hazırladı. İlerleyen süreçte başka bir zanaatkar, bu parçalara küçük halkalar ile kulak kancaları ekleyerek eserleri kullanım amacının dışına çıkarıp küpe formuna dönüştürdü.