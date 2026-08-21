Sahilde Buldukları Küçük Altınlar 1,2 Milyar Dolarlık Rezerv Çıktı: Şirketler Peşine Düştü

GoldCoast şirketinin arama ruhsatına sahip olduğu alan, Ghana kıta sahanlığında 10.000 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor. Kıyı boyunca 300 kilometre uzanan ve açık denize doğru 33 kilometre derinleşen bu dev sahada, jeolojik süreçlerde nehirlerin taşıdığı altınların eski nehir yatakları ile batık plajlarda birikme ihtimali inceleniyor.

Arama faaliyetleri kapsamında özel donanımlı uçaklarla 50 metre irtifada gerçekleştirilen havadan manyetik ölçümlerde 50.000 hat-kilometrelik veri toplandı. Yapılan ölçüm analizleri neticesinde, bölgenin ana su kaynaklarından biri olan Ankobra Nehrinin okyanusa döküldüğü ağızda bulunan 500 kilometrekarelik alan en öncelikli inceleme bölgesi olarak sınıflandırıldı.