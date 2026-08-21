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Sahilde Buldukları Küçük Altınlar 1,2 Milyar Dolarlık Rezerv Çıktı: Şirketler Peşine Düştü

Sahilde Buldukları Küçük Altınlar 1,2 Milyar Dolarlık Rezerv Çıktı: Şirketler Peşine Düştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 13:52
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Kanada merkezli GoldCoast Resource şirketi, Batı Afrika ülkesi Ghana kıyılarında ve Atlas Okyanusu’nun tabanında yürüttüğü geniş kapsamlı maden arama çalışmalarında yüksek miktarda altın birikintilerine ulaştığını duyurdu. Afrika kıtasının en önemli altın üreticilerinden biri konumundaki Ghana'da faaliyet yürüten şirket, kıta sahanlığındaki maden potansiyelini tam olarak belirlemek amacıyla açık denizdeki tarama alanını genişleterek arama faaliyetlerine hız verdi. Keşif haberiyle birlikte bölgedeki altın potansiyeli diğer şirketlerin de radarına girdi.

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Kaynak: https://africa.businessinsider.com/lo...
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Bölgedeki Sahil Kumsallarından Alınan Kum Numunelerinde Gözle Görülür Altın Tanecikleri Tespit Edildi

Bölgedeki Sahil Kumsallarından Alınan Kum Numunelerinde Gözle Görülür Altın Tanecikleri Tespit Edildi

Arama programı doğrultusunda, Ghana’nın batı bölgesinde yer alan Esiama ile Akwidaa şehirleri arasındaki 75 kilometrelik sahil şeridinde mart ve mayıs ayları arasında saha numuneleri toplandı. Kıyı hattı boyunca 50 kilometrelik geniş bir alana yayılan farklı ölçüm noktalarında gözle görülür altın varlığı saptandı. Laboratuvarda gerçekleştirilen ilk teknik incelemelerde, beş litrelik tek bir kum numunesinde 13 adede kadar belirgin altın taneciğinin yer aldığı kaydedildi.

Şirketin Ruhsat Sahibi Olduğu 10 Bin Kilometrekarelik Dev Sahada Havadan Manyetik Taramalar Gerçekleştirildi

Şirketin Ruhsat Sahibi Olduğu 10 Bin Kilometrekarelik Dev Sahada Havadan Manyetik Taramalar Gerçekleştirildi

GoldCoast şirketinin arama ruhsatına sahip olduğu alan, Ghana kıta sahanlığında 10.000 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor. Kıyı boyunca 300 kilometre uzanan ve açık denize doğru 33 kilometre derinleşen bu dev sahada, jeolojik süreçlerde nehirlerin taşıdığı altınların eski nehir yatakları ile batık plajlarda birikme ihtimali inceleniyor.

Arama faaliyetleri kapsamında özel donanımlı uçaklarla 50 metre irtifada gerçekleştirilen havadan manyetik ölçümlerde 50.000 hat-kilometrelik veri toplandı. Yapılan ölçüm analizleri neticesinde, bölgenin ana su kaynaklarından biri olan Ankobra Nehrinin okyanusa döküldüğü ağızda bulunan 500 kilometrekarelik alan en öncelikli inceleme bölgesi olarak sınıflandırıldı.

Okyanus Tabanındaki Rezervin Ticari Değeri Deniz Araştırmalarının Tamamlanmasıyla Netlik Kazanacak

Okyanus Tabanındaki Rezervin Ticari Değeri Deniz Araştırmalarının Tamamlanmasıyla Netlik Kazanacak

Açık denizde toplam 10 adet arama ruhsatını elinde bulunduran Kanadalı firma, Ankobra, Tano ve Pra nehir sistemlerinin kıta sahanlığına taşıdığı alüvyon tabakalarını incelemek üzere deniz tabanı haritalama ve sondaj çalışmalarına geçti. Kıyıdaki kumsal numunelerinde altın varlığı resmi olarak doğrulanmakla birlikte, Atlas Okyanusu tabanındaki birikintilerin ticari olarak çıkarılmaya uygunluğu ve ekonomik değeri, deniz arama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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