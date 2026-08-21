Sahilde Buldukları Küçük Altınlar 1,2 Milyar Dolarlık Rezerv Çıktı: Şirketler Peşine Düştü
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Kaynak: https://africa.businessinsider.com/lo...
Kanada merkezli GoldCoast Resource şirketi, Batı Afrika ülkesi Ghana kıyılarında ve Atlas Okyanusu’nun tabanında yürüttüğü geniş kapsamlı maden arama çalışmalarında yüksek miktarda altın birikintilerine ulaştığını duyurdu. Afrika kıtasının en önemli altın üreticilerinden biri konumundaki Ghana'da faaliyet yürüten şirket, kıta sahanlığındaki maden potansiyelini tam olarak belirlemek amacıyla açık denizdeki tarama alanını genişleterek arama faaliyetlerine hız verdi. Keşif haberiyle birlikte bölgedeki altın potansiyeli diğer şirketlerin de radarına girdi.
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Bölgedeki Sahil Kumsallarından Alınan Kum Numunelerinde Gözle Görülür Altın Tanecikleri Tespit Edildi
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Şirketin Ruhsat Sahibi Olduğu 10 Bin Kilometrekarelik Dev Sahada Havadan Manyetik Taramalar Gerçekleştirildi
Okyanus Tabanındaki Rezervin Ticari Değeri Deniz Araştırmalarının Tamamlanmasıyla Netlik Kazanacak
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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