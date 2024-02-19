Sibil Çetinkaya'nın Sevgilisi Şükrü Özyıldız ile Paylaştığı Aşk Dolu Pozlarına Deniz Seki'den Yorum Geldi!
Sibil Çetinkaya'nın Sevgilisi Şükrü Özyıldız ile Paylaştığı Aşk Dolu Pozlarına Deniz Seki'den Yorum Geldi!
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
İkilinin aşk dolu pozlarına şarkıcı Deniz Seki'den yorum geldi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023'ün en bomba aşklarından Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hala ilk günkü aşk ile ilişkilerine tam gaz devam ediyor.
Bugüne kadar hiç sevgilisinin yüzünü paylaşmayan Sibil Çetinkaya, sevgililer gününde de bu paylaşımıyla görenleri kıskançlıktan çatlattı.
Hepimizin bildiği bu ilişki de en çok beklediğimiz gün geldi sonunda geldi. Sibil Çetinkaya sevgilisinin doğum gününde aşk dolu pozlarını paylaştı.
"Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Sevilen çiftin bu karelerine Deniz Seki'den yorum geldi.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Deniz Seki'nin yorumu👇
Sizin bu çifte yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bunlar da kim ? buyrun yorum size 😎