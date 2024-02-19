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Sibil Çetinkaya'nın Sevgilisi Şükrü Özyıldız ile Paylaştığı Aşk Dolu Pozlarına Deniz Seki'den Yorum Geldi!

Sibil Çetinkaya'nın Sevgilisi Şükrü Özyıldız ile Paylaştığı Aşk Dolu Pozlarına Deniz Seki'den Yorum Geldi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:33

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 

İkilinin aşk dolu pozlarına şarkıcı Deniz Seki'den yorum geldi. 👇

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2023'ün en bomba aşklarından Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hala ilk günkü aşk ile ilişkilerine tam gaz devam ediyor.

2023'ün en bomba aşklarından Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hala ilk günkü aşk ile ilişkilerine tam gaz devam ediyor.

Bugüne kadar hiç sevgilisinin yüzünü paylaşmayan Sibil Çetinkaya, sevgililer gününde de bu paylaşımıyla görenleri kıskançlıktan çatlattı.

Bugüne kadar hiç sevgilisinin yüzünü paylaşmayan Sibil Çetinkaya, sevgililer gününde de bu paylaşımıyla görenleri kıskançlıktan çatlattı.

Hepimizin bildiği bu ilişki de en çok beklediğimiz gün geldi sonunda geldi. Sibil Çetinkaya sevgilisinin doğum gününde aşk dolu pozlarını paylaştı.

Hepimizin bildiği bu ilişki de en çok beklediğimiz gün geldi sonunda geldi. Sibil Çetinkaya sevgilisinin doğum gününde aşk dolu pozlarını paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun yüzünü sonunda görenler paylaşıma yorum yağdırdı.👇

"Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.👇

"Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.👇

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Sevilen çiftin bu karelerine Deniz Seki'den yorum geldi.👇

Sevilen çiftin bu karelerine Deniz Seki'den yorum geldi.👇
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Deniz Seki'nin yorumu👇

Deniz Seki'nin yorumu👇

Sizin bu çifte yorumlarınızı alalım.👇

Sizin bu çifte yorumlarınızı alalım.👇

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