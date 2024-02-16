Aşk Yaşadıkları İddialarını Reddetmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sürpriz Hamle!
Aşk Yaşadıkları İddialarını Reddetmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sürpriz Hamle!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3Z_G6_IR32/
Serenay Sarıkaya aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme geldiği Mert Demir'le Amsterdam'a gitti. Mert Demir'i Amsterdam konserinde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya'nın yeni ilişkisini ağırdan almak istediği öğrenildi.
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Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu.
'Ateşe Düştüm' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.
Mert Demir de bu iddialara net bir cevap vermeyip muhabirlerin sorularını geçiştirmeyi tercih etmişti.
Aşk iddiaları ise Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yaptığı iddialarıyla başlamıştı.
Serenay Sarıkaya vokal yaptığını 'Evet vokal yapan benim' sözleriyle doğrulayarak bu iddiaları güçlendirmişti.
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Hatta vokal yapmasının yanı sıra klipte arkadaki kadının da Serenay Sarıkaya olduğunu söyleyenler olmuştu.
Şimdi ise Muhabironline'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti.
Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya, ilişkileri konusunda henüz acele etmeden birbirlerini tanıyarak devam etmek istiyor.
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