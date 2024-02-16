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Aşk Yaşadıkları İddialarını Reddetmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sürpriz Hamle!

Aşk Yaşadıkları İddialarını Reddetmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sürpriz Hamle!

Serenay Sarıkaya
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 23:16

Serenay Sarıkaya aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme geldiği Mert Demir'le Amsterdam'a gitti. Mert Demir'i Amsterdam konserinde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya'nın yeni ilişkisini ağırdan almak istediği öğrenildi.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3Z_G6_IR32/
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Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu.

Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu.

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın bu iddialara yanıtı 'Durun bakalım' olmuştu.👇

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.

Mert Demir de bu iddialara net bir cevap vermeyip muhabirlerin sorularını geçiştirmeyi tercih etmişti.

Mert Demir de bu iddialara net bir cevap vermeyip muhabirlerin sorularını geçiştirmeyi tercih etmişti.

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Aşk iddiaları ise Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yaptığı iddialarıyla başlamıştı.

Aşk iddiaları ise Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısına vokal yaptığı iddialarıyla başlamıştı.

Serenay Sarıkaya vokal yaptığını 'Evet vokal yapan benim' sözleriyle doğrulayarak bu iddiaları güçlendirmişti.

Serenay Sarıkaya vokal yaptığını 'Evet vokal yapan benim' sözleriyle doğrulayarak bu iddiaları güçlendirmişti.

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Hatta vokal yapmasının yanı sıra klipte arkadaki kadının da Serenay Sarıkaya olduğunu söyleyenler olmuştu.

Hatta vokal yapmasının yanı sıra klipte arkadaki kadının da Serenay Sarıkaya olduğunu söyleyenler olmuştu.

Sosyal medyadan gelen yorumlara burada yer vermiştik.

Şimdi ise Muhabironline'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti.

Şimdi ise Muhabironline'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti.

Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya, ilişkileri konusunda henüz acele etmeden birbirlerini tanıyarak devam etmek istiyor.

Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya, ilişkileri konusunda henüz acele etmeden birbirlerini tanıyarak devam etmek istiyor.

Siz haberin doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz haberin doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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