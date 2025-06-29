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Sibel Taşçıoğlu'nun Açıklamasından Survivor Hikmet'in Batuhan'a Laf Sokmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sibel Taşçıoğlu'nun Açıklamasından Survivor Hikmet'in Batuhan'a Laf Sokmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 00:54

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

29 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Sibel Taşçıoğlu, yeni rolüyle ilgili açıklama yaptı.

1. Sibel Taşçıoğlu, yeni rolüyle ilgili açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Pembe karakterine aniden veda eden Sibel Taşçıoğlu, çok geçmeden yeni sezonun iddialı dizisi Çarpıntı ile anlaşmıştı. Deniz Çakır'la başrolleri paylaşacak ünlü oyuncu rolüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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2. Hikmet, Batuhan'ı tiye aldı!

2. Hikmet, Batuhan'ı tiye aldı!

Survivor bitmesine rağmen etkisi sürerken, Hikmet Tuğsuz Instagram hesabından Batuhan'a gönderme yaptı. Batuhan'ın defalarca şampiyonluk için yarışmaya katılmasını tiye alan Hikmet, 'Senden bir şey olmaz' dedi.

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3. Ünlü gazeteci Timur Soykan, Deha dizisine senaryo danışmanlığı yaptığını açıkladı.

3. Ünlü gazeteci Timur Soykan, Deha dizisine senaryo danışmanlığı yaptığını açıkladı.

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha dizisinin gündeme yönelik konulara gönderme yaptığını biliyorduk. Meğer bu göndermelerin kaynağı Timur Soykan'mış!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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