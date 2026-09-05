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Sezonun İlk Derbisinde Fenerbahçe-Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor

Sezonun İlk Derbisinde Fenerbahçe-Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 19:10
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Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, iki galibiyet bir mağlubiyetle 6 puan alan iki takım olarak karşı karşıya geliyor. 

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bileti alan iki takım oldukça formda bir şekilde karşı karşıya geliyor. 

Maça dair tüm gelişmeler canlı anlatımla sayfamızda olacak.

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Nübel, Murillo, Emirhan, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

Kadıköy'de ilk düdük çaldı.

Kadıköy'de ilk düdük çaldı.

5 dakikalık bölüm golsüz geçildi. İki takım da Vedat ve Vlahovic'e attığı uzun toplarla rakip sahada çoğalmaya çalışıyor. 

7. dakikada maçtaki ilk korneri Fenerbahçe kullandı.

Kornerden dönen topta Trossard, Cerny'nin koşu yoluna pas attı ama Ederson çıktı ve aldı.

İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Olaitan ve Cerny ile gelen Beşiktaş'ta Rıdvan istediği şutu atamadı, savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Fenerbahçe mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Pozisyon bitiminde yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Saniyeler içinde iki kalede de gol pozisyonları yaşandı.

Saniyeler içinde iki kalede de gol pozisyonları yaşandı.

Beşiktaş 16. dakikada Ederson'u geçemedi, dönen topta kontra atakta Fenerbahçe çok ağır davrandı, ceza sahası içindeki topu İrfan Can ayağından kaçırdı.

22. dakikada Olaitan ceza sahası dışından çok sert vurdu, Ederson güçlükle kornere çeldi.

Derbide ilk gol sesi geldi.

Derbide ilk gol sesi geldi.

26. dakikada taç atışından gelen topta ceza sahası içindeki karambolde Skriniar topa dokundu ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

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12 dakika sonra Beşiktaş golü buldu.

12 dakika sonra Beşiktaş golü buldu.

Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz sert bir şut çekti, direğe çarpan top ağlarla buluştu maç 1-1'e geldi. 

41. dakikada İrfan Can'ın ağlarla buluşturduğu topta ofsayt bayrağı kalktı.

45. dakikada maçtaki ilk sarı kart geldi. Vedat'a yaptığı hareketin ardından Emirhan sarı kart gördü. 

45+1'de de Greenwood sarı kart gördü.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı değişikliklerle başladı.

İkinci yarı değişikliklerle başladı.

Beşiktaş'ta golü atan Rıdvan Yılmaz oyundan çıktı yerini Outtara'ya bıraktı. 

Fenerbahçe'de de İrfan Can Kahveci yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

52. dakikada saha karıştı. Skriniar ve Vlahovic topsuz alanda tartışmaya başladı. Uzun süre devam eden tartışmada Halil Umut Meler oyunu durdu. 

Vlahovic'in yerde olduğu pozisyonda Meler kartıyla geldi. Skriniar, kalesinden gelen Ederson sarı kart gördü. Bir kart da Vlahovic'e çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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