Sezonun İlk Derbisinde Fenerbahçe-Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, iki galibiyet bir mağlubiyetle 6 puan alan iki takım olarak karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bileti alan iki takım oldukça formda bir şekilde karşı karşıya geliyor.

Maça dair tüm gelişmeler canlı anlatımla sayfamızda olacak.