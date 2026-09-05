Sezonun İlk Derbisinde Fenerbahçe-Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor
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Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, iki galibiyet bir mağlubiyetle 6 puan alan iki takım olarak karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bileti alan iki takım oldukça formda bir şekilde karşı karşıya geliyor.
Maça dair tüm gelişmeler canlı anlatımla sayfamızda olacak.
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
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Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Kadıköy'de ilk düdük çaldı.
Saniyeler içinde iki kalede de gol pozisyonları yaşandı.
Derbide ilk gol sesi geldi.
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12 dakika sonra Beşiktaş golü buldu.
İkinci yarı değişikliklerle başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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