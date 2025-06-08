Sezen Aksu Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Kalbimizin Minik Serçe'si, kulaklarımızın pasını silen, duygularımızın tercümanı, Türkçe müziğin sayılı ismi... Sezen Aksu!
Sezen Aksu şarkılarından en az bir tanesini bile bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Eğer kendine güveniyorsan, Sezen Aksu hakkındaki bilgilerini ölçeceğiz!
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Basit bir soru ile başlayalım: Sezen Aksu nerede doğdu?
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Çıkardığı ilk 45'lik plak olan "Haydi Şansım" kaç yılında yayımlandı?
Devam edelim! Sezen Aksu'nun ilk stüdyo albümü, bunlardan hangisi?
Biraz zor bir soru soralım! Minik Serçe'nin küçükkenki lakabı, bunlardan hangisiydi?
Bir zor soru daha! Minik Serçe, gençliğinde ne olmak istiyordu?
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Gerçek adı nedir diye sorsak?
Bu isimlerden hangisi Sezen Aksu'nun vokalistliğini yaptı?
Son olarak şunu soralım: Sezen Aksu, bu şarkıcılardan hangisine bir şarkı verdi?
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babası yamanlar kolejinin müdürüydü