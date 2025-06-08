Sezen Aksu Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Kalbimizin Minik Serçe'si, kulaklarımızın pasını silen, duygularımızın tercümanı, Türkçe müziğin sayılı ismi... Sezen Aksu!

Sezen Aksu şarkılarından en az bir tanesini bile bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Eğer kendine güveniyorsan, Sezen Aksu hakkındaki bilgilerini ölçeceğiz!