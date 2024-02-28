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Sevgilisinin Eski İlişkilerini Öğrenen Kıskanç Kadın Partnerini Penisinden Bıçakladı

Sevgilisinin Eski İlişkilerini Öğrenen Kıskanç Kadın Partnerini Penisinden Bıçakladı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.02.2024 - 12:43

Amerika'da bir çiftin arasında yaşanan kıskançlık krizi hepimize tüm bildiklerimizi unutturdu. Sevgilisinin eski ilişkilerinin 50'den fazla olduğunu öğrenen kadın, sevgilisini penisinden bıçakladı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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İlişkilerde kıskançlıktan dolayı çıkan kavgalarla ilgili birçok olayla karşılaştık.

İlişkilerde kıskançlıktan dolayı çıkan kavgalarla ilgili birçok olayla karşılaştık.

Amerika'da yaşanan olay ise daha önce eşi benzeri görülmemiş bir örnek oldu.

'Dailystar'a göre romantik bir randevuda olan çift, eski sevgilileriyle ilgili konuşmaya başladı ve ismi verilmeyen adam, eski sevgilileriyle ilgili uzun bir liste yaptı.

'Dailystar'a göre romantik bir randevuda olan çift, eski sevgilileriyle ilgili konuşmaya başladı ve ismi verilmeyen adam, eski sevgilileriyle ilgili uzun bir liste yaptı.

Kıskanç kadın, başta sakince sevgilisini dinlerken birden deliye döndü ve yakınlarda bulduğu paslı bıçağı sevgilisinin penisine sapladı.

Polis Komiseri Anthony Abundo, konuyla ilgili "Kurban yayalar tarafından fark edildi. Neyse ki bölgede devriye gezen bir polis memuru vardı da polis hemen bir ambulans çağırabildi. Araştırmalarımızı sürdürdük ve şüphelinin izini sürdük" açıklamasını yaptı.

Polis Komiseri Anthony Abundo, konuyla ilgili "Kurban yayalar tarafından fark edildi. Neyse ki bölgede devriye gezen bir polis memuru vardı da polis hemen bir ambulans çağırabildi. Araştırmalarımızı sürdürdük ve şüphelinin izini sürdük" açıklamasını yaptı.

Genç kadın, sevgilisinin geçmiş yıllarda 50'den fazla ilişkisi olduğunu duyunca şoka girmiş ve sevgilisini penisinden bıçaklamış.

Genç kadın, sevgilisinin geçmiş yıllarda 50'den fazla ilişkisi olduğunu duyunca şoka girmiş ve sevgilisini penisinden bıçaklamış.

Kurbana müdahalede bulunan sağlık görevlisi, adamın acı içinde kıvrandığını ve çok kan kaybettiğini belirtti.

Kurban, yaralandıktan sonra kız arkadaşından şikayetçi olmak istemiş ancak sonrasında fikir değiştirmiş.

Kurban, yaralandıktan sonra kız arkadaşından şikayetçi olmak istemiş ancak sonrasında fikir değiştirmiş.

Gözlem altında olan adamın tedavisinin hastanede devam ettiği de yapılan açıklamalar arasındaydı.

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