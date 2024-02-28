Sevgilisinin Eski İlişkilerini Öğrenen Kıskanç Kadın Partnerini Penisinden Bıçakladı
Sevgilisinin Eski İlişkilerini Öğrenen Kıskanç Kadın Partnerini Penisinden Bıçakladı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Amerika'da bir çiftin arasında yaşanan kıskançlık krizi hepimize tüm bildiklerimizi unutturdu. Sevgilisinin eski ilişkilerinin 50'den fazla olduğunu öğrenen kadın, sevgilisini penisinden bıçakladı. Detaylar...👇
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İlişkilerde kıskançlıktan dolayı çıkan kavgalarla ilgili birçok olayla karşılaştık.
'Dailystar'a göre romantik bir randevuda olan çift, eski sevgilileriyle ilgili konuşmaya başladı ve ismi verilmeyen adam, eski sevgilileriyle ilgili uzun bir liste yaptı.
Polis Komiseri Anthony Abundo, konuyla ilgili "Kurban yayalar tarafından fark edildi. Neyse ki bölgede devriye gezen bir polis memuru vardı da polis hemen bir ambulans çağırabildi. Araştırmalarımızı sürdürdük ve şüphelinin izini sürdük" açıklamasını yaptı.
Genç kadın, sevgilisinin geçmiş yıllarda 50'den fazla ilişkisi olduğunu duyunca şoka girmiş ve sevgilisini penisinden bıçaklamış.
Kurban, yaralandıktan sonra kız arkadaşından şikayetçi olmak istemiş ancak sonrasında fikir değiştirmiş.
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