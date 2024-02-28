Doktorlar Yanlış Teşhis Koydukları İçin 24 Yaşında Rahmi Alınan Kadının Üzücü Hikayesi
Doktorlar Yanlış Teşhis Koydukları İçin 24 Yaşında Rahmi Alınan Kadının Üzücü Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26219...
İrlanda'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Nally, iki yıl boyunca yorgunluk, karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle sık sık doktora gitti. Doktorlar bunun regl sancısı olduğunu söylediler. Yanlış teşhis olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Detaylar için buyurun...👇
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İrlanda'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Nally, akıllara durgunluk veren bir sağlık problemi yaşadı.
Genç kadın iki yıl boyunca yorgunluk, karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle sık sık doktora gitti. Doktorlar bunun regl sancısı olduğunu söylediler.
2022 Ekim'de, Sarah idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldı. Rahminde yapılan taramalar sonrasında iki yumurtalığına ve midesinin iç tabakasına yayılmış agresif bir yumurtalık kanseri görüldü.
Doktorlar, histerektomi yapmaya karar verdiler. Bu işlem üreme organlarını çıkarmayı içeriyordu.
"Eğer daha erken fark edilseydi, tedavi edilmesi daha kolay olurdu ve rahmimi kurtarabilirlerdi. Öfkeliyim ama ne yapabilirim?"
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Sarah, iki yıldır sağlıklı ancak doktorlar kanserin yeniden oluşma riskinin yüzde 80 olduğunu söylediği için sürekli korku içinde yaşıyor.
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