Doktorlar Yanlış Teşhis Koydukları İçin 24 Yaşında Rahmi Alınan Kadının Üzücü Hikayesi

İrlanda'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Nally, iki yıl boyunca yorgunluk, karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle sık sık doktora gitti. Doktorlar bunun regl sancısı olduğunu söylediler. Yanlış teşhis olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Detaylar için buyurun...👇