Sevdikleri Kişilerden Buz Gibi Soğumalarına Neden Olan Detayları Bütün İçtenliğiyle Paylaşan 27 Kişi
Sevdikleri Kişilerden Buz Gibi Soğumalarına Neden Olan Detayları Bütün İçtenliğiyle Paylaşan 27 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Bazen birlikte olduğumuz kişinin itici yönlerini uzun süre fark edemeyebiliriz. Bir an gelir ve buz gibi soğuruz. Eski sevgililerinden soğuma nedenlerini paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocaman bir bebek gibi davranıyordu. Gaz çıkardığında ürkütücü bir şekilde gülümserdi. Onu özlemiyorum."
2. "Eski sevgilim sık sık ellerine hapşırıyordu. Ellerini yıka diye yalvardığımda bile, yıkamazdı. Onunla yaşadığım iki kış boyunca hastalandım."
3. "Eski sevgilimle yeni bir eve taşınmıştık. Perdemiz yoktu. Bir çözümü olduğunu söyledi ve bir çarşafı duvara tutturup pencereleri örttü."
4. "Eski sevgilim bahşiş vermezdi. Restorana gittiğimizde garson bizimle çok ilgilendi ancak erkek arkadaşım yine bahşiş bırakmadı. Çok utanmıştım."
5. "Kahkahası korkunçtu. Üzgünüm ama çok iticiydi. Neden böyle güldüğünü anlayamıyordum."
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6. "Haftada sadece bir kez duş almaya başlamıştı."
7. "İlişkimiz yeni başlamıştı. Bir hafta sonunu onunla geçirdim.Tüm hafta sonu sarhoştu. İçtiği miktar beni iğrendirdi. İlişkiyi sonlandırdım."
8. "Hiç yastığı yoktu... Çeşitli boyutlarda peluş oyuncakları vardı. Bir gece evinde kaldım ve yastık istedim. Bu isteğime şaşırdı ve tepki gösterdi. 30 yaşındaydı. O anı hatırladıkça ürperiyorum."
9. "Akıllı olmadığını fark ettim. İlişki sırasında bu beni hiç etkilemedi ama sonrasında anladım."
10. "Cinsel birlikteliğimizin ortasında annesi haplarını getirmişti."
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11. "Erkek arkadaşımın kalçası bedenine göre çok küçüktü."
12. "Dişini fırçaladığını hiç görmedim."
13. "Yetişkin filmlerine olan düşkünlüğü beni rahatsız ediyordu."
14. "Legolara o kadar takıntılıydık ki, onun bir oyun odası olsun diye iki yatak odalı bir ev kiralamak zorunda kalıyorduk."
15. "20'li yaşlarının başındayken saçları dökülmeye başlamıştı. Birlikte olduğumuzda, oldukça belirgin bir keli vardı ve her sabah pis peynir gibi kokuyordu. Hala midemi bulandırıyor."
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16. "Çok dağınık ve pisti. Banyo zeminindeki idrarını ve lavabodaki sakallarını temizlemeyi hiç özlemiyorum."
17. "Kendisinin mükemmel olduğunu söylüyordu. Bana bu yüzden aşık olamıyormuş."
18. "Birlikteyken, beta, sigma veya alfa erkek olup olmadığını belirlemek için bir test yapmıştı. Ayrıca onu plastik bir bıçakla spagetti yerken gördüm. İkisi de iğrençti."
19. "Spor ayakkabılara çok fazla para harcardı. Sonra kirasını ödeyip ödeyemeyeceğinden endişe ettiği için ağlardı."
20. "Disney filmlerine kendini adamıştı."
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21. "Benimle birlikteyken karşıtı olduğu siyasi görüşe sahip biriyle şu an ilişkisi var. Ya bana yalan söyledi ya da kendi görüşlerine değer vermiyor."
22. "Araba kullanamıyordu, yüzemiyordu ve bisiklete binemiyordu."
23. "Eski kız arkadaşım her şeyin kendi istediği gibi olmasını isterdi. Bazen pes edip uzlaşırdı ama şikayet etmeye başlardı. Onu özlediğimde hemen bunu düşünüyorum. Yeni erkek arkadaşının kontrol manyağıyla başa çıkıp çıkmadığını merak ediyorum."
24. "Eski sevgilim bir çiftin düğününde sağdıçtı. Onların ilişkisi çok toksikti ve aklımdan geçen tek şey, 'Eğer bu onun aşk anlayışıysa, bizim aramız hiçbir zaman iyi olamazdı.' Ayrıca sakal bıraktı ve ona hiç yakışmadı."
25. "Flört ettiğim bir çocukla politika konuşmayı severdik. Sonra tartışmanın bir noktasında hukuk mezunu olduğunu ve bu konuyu benden daha iyi bildiğini söyledi. Gidip biraz araştırdım ve yalan söylediğini öğrendim. Aşırı soğudum."
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26. "Farklı bir şehre taşındım ve uzak mesafeli ilişki yaşamaya başladık. Onun da benim yanıma taşınacağını düşünüyordum. Ancak o evli bir kadınla birlikte olmak için ülkenin diğer ucuna taşındı."
27. "Altı yıl birlikte olduktan sonra nişanlandığım kişi bir sebep göstermeden benden ayrıldı. İki yıl sonra karşılaştığımızda ayrılığımızdan altı ay sonra evlendiğini öğrendim. Beni aldatmıştı. Bu karşılaşmamızdan sonra bana mesaj atmaya başladı. Onu da benimle aldatacaktı. Karısına mesajlarını attım ve beni rahatsız etmemesini söyledim."
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