Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, Dizinin Reyting Başarısının Yarattığı Etkiyi Anlattı

Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2026 - 23:04

Star TV'de yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin sezonun en başarılı yapımları arasında yer aldı. 10+ reyting gören Sevdiğim Sensin'in başarısı her geçen gün artarken dizinin başrollerinden Helin Kandemir, katıldığı Bambaşka Sohbetler programında reyting başarısının ekip üzerinde yarattığı etki hakkında konuştu.

Perşembe akşamlarının yeni favorisi Sevdiğim Sensin günün birincisi olurken reytinglerde haftalık reyting yarışına da dahil oldu.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in muhteşem uyumuyla ekrana gelen dizi ilgi çeken konusu ve oyunculuklarla büyük beğeni topladı. Her hafta güç kazanarak 10+ reytingi geçmeyi başardı ve haftalık reytinglerde Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'e rakip oldu.

'Böyle bir proje için özellikle tabii ki karşılık bulması çok güzel. Bir sürü emek var arkasında, inanç var, hayal var... Ama bu mesela bir işin büyümesini izlemek biraz o senin evladın gibi oluyor ya, gözünün önünde büyümüş bir şey oluyor. Hani nasıl insan çocuğunu sınavdan geçti diye daha çok sevmez ya da geçemese daha aksi olmazdı, sevdiğimiz şeye duyulan inançtan birinci bölümle bugün arasında hiçbir şey değişmedi.

Bence en kıymetlisi bu. Yani biz işimiz karşılığını bulabiliyor diye onu daha çok da sevmedik. Zaten çok seviyorduk, hala çok seviyoruz. Sadece sabah sete gittiğimizde daha gülümseyen bir ekip görmek ya da ne bileyim, sabah girdiğimde bazen şey diyorum; 'Ya sizin diziniz çok iyi reyting alıyor galiba' ekibe öyle diyorum ve mutlu oluyoruz hep beraber. Bu bize bulaşıyor, yayılıyor. Böyle bir yerden çok güzel. Yoksa hiç inanç değişmedi.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
