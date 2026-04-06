Reyting Rekortmeni Yeraltı’na İntikam İçin Yeni İsim Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.04.2026 - 14:33

NOW’da başlayan yeni dizi Yeraltı 10 bölümdür seyirciyle buluşuyor. İlk bölümünde çarşamba günlerine damga vuracağı anlaşılmıştı. Yeni bölümlerinin reyting sonuçlarıyla da kanıtlandı. Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrolleri paylaştığı yapıma yeni bir karakterin daha dahil olacağı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim…

Yeraltı dizisi Uraz Kaygılaroğlu’nun Bozo’su ve Deniz Can Aktaş’ın Haydar Ali’siyle birlikte çok sevildi.

Aksiyon ve mafya temalı dizi müzikleriyle de hafızalarda yer etmeyi başardı. Yapım hem kesitleriyle hem de müzik seçimleriyle sosyal medyada epey gündeme geliyor. Diziseverlerin paylaşımları bitmek bilmiyor.

Şimdiyse Murat Göçmez’in kadroya katıldığı öğrenildi.

Genç oyuncu diziye konuk oyuncu olarak girecek. Cengiz karakterine hayat verecek olan oyuncu 11. bölümde hikayeye dahil olacak. Bir intikam hikayesi için gelecek ve aksiyonu artıracak.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
