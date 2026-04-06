Said Hatipoğlu'yla Çektiği Videoyla Gündem Olan Fenomen Abonelik Sisteminden İki Günde 560 Bin TL Kazandı!

Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2026 - 17:24

Geçtiğimiz Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosuyla gündeme gelen Fatma Soydaş, geçtiğimiz gün Instagram'da abonelik sistemini aktif hale getirdi. 59.99 TL'ye abone olunan Fatma Soydaş'ın kanalına iki günde 9338 kişi abone oldu.

Said Hatipoğlu'yla çektiği TikTok akımı videosuyla gündeme gelen Fatma Soydaş'ın Instagram'daki takipçi sayısı artmaya devam ediyor.

Videoyla popüler olduktan sonra paylaşımlarına devam eden Soydaş, daha sonra Kur'an-ı Kerim okurken ağladığı anları takipçileriyle paylaşmış; bu video da sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Fatma Soydaş'ın Said Hatipoğlu'yla viral olan videosu:

İçerik üreticisi Fatma Soydaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabında abonelik sistemini aktif hale getirdi.

İki günde 9338 aboneye ulaşan Fatma Soydaş'ın bu kez de abonelik sisteminden elde ettiği gelir gündem oldu. Fatma Soydaş, 59.99 TL olan abonelik ücreti sayesinde iki günde 560.186,62 TL gelir elde etti!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
