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Sevdiği Kız Gelene Kadar Hiçbir Kızın Elini Tutmayan Minik Çocuk Gözlerinizi Dolduracak

Sevdiği Kız Gelene Kadar Hiçbir Kızın Elini Tutmayan Minik Çocuk Gözlerinizi Dolduracak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:54

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İlk aşkınızın adını, ona neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Çocukluk aşkı, dünyanın en masum duygusu olabilir. 

Sevdiği kız gelene kadar diğer kızların elini tutmayan bir çocuk da, bunu kanıtlar nitelikte!

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Çocukluk döneminize dair unutamadığınız anılar içerisinde muhtemelen ilk aşkınız da yer alıyordur.

Çocukluk döneminize dair unutamadığınız anılar içerisinde muhtemelen ilk aşkınız da yer alıyordur.

Çocukluğun getirdiği o saflıkla beraber minik kalbinizin hızla çarptığı ilk anlar, yan yana gelmeyi beklemeler, belki de heyecandan konuşmayı bile unutmak! Dünyanın en masum duygusu gibi, değil mi?

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise minik bir çocuğun hoşlandığı kız gelene kadar diğer kızların elini tutmadığını gördük.

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise minik bir çocuğun hoşlandığı kız gelene kadar diğer kızların elini tutmadığını gördük.

Öyle ki sıranın en önünde duran çocuk, diğer kız arkadaşları elini uzattığı halde hiçbirini tutmadı. 

Hatta bir tanesinde elini kazağının içine bile sakladı!

Bu tatlı videonun her detayı gülümsemenize sebep olacak;

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla yorumlar da eksik olmadı;

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla yorumlar da eksik olmadı;

Hedefte ise erkekler vardı. 😂

Hedefte ise erkekler vardı. 😂
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👇🏻
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👇🏻
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