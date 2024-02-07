Sevdiği Kız Gelene Kadar Hiçbir Kızın Elini Tutmayan Minik Çocuk Gözlerinizi Dolduracak

İlk aşkınızın adını, ona neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Çocukluk aşkı, dünyanın en masum duygusu olabilir.
Sevdiği kız gelene kadar diğer kızların elini tutmayan bir çocuk da, bunu kanıtlar nitelikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çocukluk döneminize dair unutamadığınız anılar içerisinde muhtemelen ilk aşkınız da yer alıyordur.
Sosyal medyada yayılan bir videoda ise minik bir çocuğun hoşlandığı kız gelene kadar diğer kızların elini tutmadığını gördük.
Bu tatlı videonun her detayı gülümsemenize sebep olacak;
Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla yorumlar da eksik olmadı;
Hedefte ise erkekler vardı. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda