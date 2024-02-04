Sesi ile Sizi Kendine Aşık Eden Lorena Kirchhoffer ve 12 Parçası
Sesi ile Sizi Kendine Aşık Eden Lorena Kirchhoffer ve 12 Parçası
Hem eşsiz tarzı hem de dinlemeyece doyamadığımız mükemmel müziği ve coverları ile Lorena Kirchhoffer ve şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Kulaklığınızı takın, sesi açın çünkü unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Mama
2. Shot Me Down
3. Anyone, Anything
4. Warm and Safe
5. I Find
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6. Otherside
7. Let It Be
8. Big Door
9. Lemon Tree
10. Lost
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11. Back to Black
12. Don't
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