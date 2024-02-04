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Sesi ile Sizi Kendine Aşık Eden Lorena Kirchhoffer ve 12 Parçası

etiket Sesi ile Sizi Kendine Aşık Eden Lorena Kirchhoffer ve 12 Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 17:31

Hem eşsiz tarzı hem de dinlemeyece doyamadığımız mükemmel müziği ve coverları ile Lorena Kirchhoffer ve şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Kulaklığınızı takın, sesi açın çünkü unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Mama

2. Shot Me Down

3. Anyone, Anything

4. Warm and Safe

5. I Find

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6. Otherside

7. Let It Be

8. Big Door

9. Lemon Tree

10. Lost

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11. Back to Black

12. Don't

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