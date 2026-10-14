Serveti 1 Trilyon Lirayı Aşan Milyarder Açıkladı: Mutluluğu En Çok Belirleyen Şey
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Para, mutluluk getirir mi? Parayı çoktan bulan kişilere göre bu sorunun cevabı hayır.
Serveti yaklaşık 22 milyar dolar (yaklaşık 1,08 trilyon TL) olan Ray Dalio, mutluluğun belli bir noktadan sonra parayla ilgisi olmadığını söyledi. Dünyanın en büyük hedge fonlarından birinin kurucusu olan 77 yaşındaki milyarder, Singapur'daki Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde konuştu.
Ona göre mutluluğu en çok belirleyen şey bambaşka.
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Mutluluğun asıl kaynağı: Topluluk
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"Başarıyı zekâ değil uyum yeteneği belirler"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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