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Serveti 1 Trilyon Lirayı Aşan Milyarder Açıkladı: Mutluluğu En Çok Belirleyen Şey

Serveti 1 Trilyon Lirayı Aşan Milyarder Açıkladı: Mutluluğu En Çok Belirleyen Şey

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:39
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Para, mutluluk getirir mi? Parayı çoktan bulan kişilere göre bu sorunun cevabı hayır.

Serveti yaklaşık 22 milyar dolar (yaklaşık 1,08 trilyon TL) olan Ray Dalio, mutluluğun belli bir noktadan sonra parayla ilgisi olmadığını söyledi. Dünyanın en büyük hedge fonlarından birinin kurucusu olan 77 yaşındaki milyarder, Singapur'daki Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde konuştu. 

Ona göre mutluluğu en çok belirleyen şey bambaşka.

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Mutluluğun asıl kaynağı: Topluluk

Mutluluğun asıl kaynağı: Topluluk

Dalio, 'Para hayatta önemli bir etken ama mutluluğa bakarsanız, belli bir seviyeden sonra servetle ilişkili değil' dedi. Ona göre mutluluğun en büyük belirleyicisi bir topluluğa ait olma hissi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Dalio, ABD'nin en zengin 400 kişisi arasında yer alıyor. Dalio ve eşi Barbara Dalio, servetlerinin büyük kısmını hayır işlerine bağışlama sözü vermiş durumda.

"Başarıyı zekâ değil uyum yeteneği belirler"

"Başarıyı zekâ değil uyum yeteneği belirler"

Dalio, başarı konusunda da bir sözü hatırlattı: 'Başarıyı ne kadar zeki olduğunuz değil, ne kadar uyum sağlayabildiğiniz belirler.'

1975'te kurduğu Bridgewater Associates, bugün kurumsal müşteriler adına yaklaşık 102 milyar dolar (yaklaşık 5 trilyon TL) yönetiyor. Hedge fon, yüksek getiri için farklı ve riskli stratejiler kullanan yatırım fonu anlamına geliyor. Liderlikte 'sert sevgi' yaklaşımını savunan Dalio, hem çocuklardan hem ekiplerden sorumluluk beklemenin insanı güçlendirdiğini söylüyor.

Peki bilim ne diyor?

Peki bilim ne diyor?

Mutluluğun belli bir gelirden sonra durduğu fikri bilim dünyasında da uzun süre tartışıldı. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman ile Matthew Killingsworth'un birlikte yürüttüğü 2023 tarihli araştırma, mutluluğun gelirle birlikte artmaya devam ettiğini gösterdi. Bu artış yalnızca en mutsuz grupta belli bir noktadan sonra duruyordu.

Yani paranın mutluluğa etkisi herkes için aynı değil. Dalio ise farkı yaratan şeyin insan ilişkileri olduğunu düşünüyor.

Dalio'nun kendi sözleriyle: Kimi dünyayı değiştirmek ister, kimi hayatın tadını çıkarmak; hiçbiri diğerinden üstün değil.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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