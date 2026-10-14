Serveti 1 Trilyon Lirayı Aşan Milyarder Açıkladı: Mutluluğu En Çok Belirleyen Şey

Para, mutluluk getirir mi? Parayı çoktan bulan kişilere göre bu sorunun cevabı hayır.

Serveti yaklaşık 22 milyar dolar (yaklaşık 1,08 trilyon TL) olan Ray Dalio, mutluluğun belli bir noktadan sonra parayla ilgisi olmadığını söyledi. Dünyanın en büyük hedge fonlarından birinin kurucusu olan 77 yaşındaki milyarder, Singapur'daki Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde konuştu.

Ona göre mutluluğu en çok belirleyen şey bambaşka.

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