Şenol Güneş'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "Kan Kırmızıdır" Cevabı Geldi

Güneş, 'Bugün de bir maç seyrettim, yine canı yandı birilerinin. Birine penaltı veriyorsun birine işine geldi mi vermiyorsun. Ayağına çarptı diyorsun, ötekine arkasından haberi yok eli kol açık değil penaltı veriyorsun bize vermiyorsun ona veriyorsun. Böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Düzen bu. Hakeme de rakibe de sahaya da her şeye uyum sağlamak durumundayız. Konuşarak bir şeyi çözemeyiz. Şu anda biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Hakem taç verdi önümde, yanlış verdi. Verdi, ne yapalım artık yani. Kızıyoruz, anlık kızıyoruz ama kızmak çözmüyor meseleyi. O adam görmüyor mu o hatayı. Ne diyorlar, ‘Kasıtlı yapmış gibi, bana karşı yaptı’ diyorlar. Sana karşı yapmışsa gereğini yaparsın.' dedi.