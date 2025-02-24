Şenol Güneş'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "Kan Kırmızıdır" Cevabı Geldi
Şenol Güneş'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "Kan Kırmızıdır" Cevabı Geldi
Hafta içi yapılan basın toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonsporluluğu ile ilgili ilginç bir örnek vermişti. Tarafsız olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, 'Kesseniz, bordo mavi kan akar.' demişti. Dün akşam Gaziantep FK maçının ardından Şenol Güneş bu açıklamayı eleştirdi. Güneş, 'Bordo mavi kan olmaz' dedi. Güneş'in açıklamalarının hedefindeki isim Hacıosmanoğlu'nun cevabı şimdiden merak konusu.
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Hafta içinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yapan Hacıosmanoğlu ilginç bir açıklama yapmıştı.
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Gaziantep FK'yı Trabzonspor'un 3-2 yendiği maçta da Şenol Güneş'in gündeminde bu açıklama vardı.
Şenol Güneş, Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bana karşı yapılıyor" açıklamasını da eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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