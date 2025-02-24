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Şenol Güneş'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "Kan Kırmızıdır" Cevabı Geldi

Şenol Güneş'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na "Kan Kırmızıdır" Cevabı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 10:57

Hafta içi yapılan basın toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonsporluluğu ile ilgili ilginç bir örnek vermişti. Tarafsız olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, 'Kesseniz, bordo mavi kan akar.' demişti. Dün akşam Gaziantep FK maçının ardından Şenol Güneş bu açıklamayı eleştirdi. Güneş, 'Bordo mavi kan olmaz' dedi. Güneş'in açıklamalarının hedefindeki isim Hacıosmanoğlu'nun cevabı şimdiden merak konusu.

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Hafta içinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yapan Hacıosmanoğlu ilginç bir açıklama yapmıştı.

Hafta içinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yapan Hacıosmanoğlu ilginç bir açıklama yapmıştı.

Hacıosmanoğlu tarafsız olduğunu belli etmek için Trabzonspor'un geçirdiği zor günlere değinmeden önce 'Kesseniz, bordo mavi akar ama Trabzonspor'un durumu ortada' dedi. Bu açıklaması Trabzonsporluların hakemle ilgili şikayetlerinin olduğu günlerde tepkisini çekti.

Gaziantep FK'yı Trabzonspor'un 3-2 yendiği maçta da Şenol Güneş'in gündeminde bu açıklama vardı.

Gaziantep FK'yı Trabzonspor'un 3-2 yendiği maçta da Şenol Güneş'in gündeminde bu açıklama vardı.

Şenol Güneş, 'Kesseniz, kanım bordo mavi akar' diyen Hacıosmanoğlu'na 'Bordo-mavi kanın olmaz abi kan kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor’un forma rengi.' dedi. Hacıosmanoğlu'na 'Bir kumpas varsa gereğini yaparsın' diyen Güneş, 'Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivas’a haksızlık yapmaksa o yanlış bir yol. O çok büyük yanlış. Yani haklıysan haklı durmalısın, haksızsan çözüm yapmalısın' dedi.

Şenol Güneş, Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bana karşı yapılıyor" açıklamasını da eleştirdi.

Şenol Güneş, Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bana karşı yapılıyor" açıklamasını da eleştirdi.

Güneş, 'Bugün de bir maç seyrettim, yine canı yandı birilerinin. Birine penaltı veriyorsun birine işine geldi mi vermiyorsun. Ayağına çarptı diyorsun, ötekine arkasından haberi yok eli kol açık değil penaltı veriyorsun bize vermiyorsun ona veriyorsun. Böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Düzen bu. Hakeme de rakibe de sahaya da her şeye uyum sağlamak durumundayız. Konuşarak bir şeyi çözemeyiz. Şu anda biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Hakem taç verdi önümde, yanlış verdi. Verdi, ne yapalım artık yani. Kızıyoruz, anlık kızıyoruz ama kızmak çözmüyor meseleyi. O adam görmüyor mu o hatayı. Ne diyorlar, ‘Kasıtlı yapmış gibi, bana karşı yaptı’ diyorlar. Sana karşı yapmışsa gereğini yaparsın.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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