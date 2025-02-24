Galatasaray Tribünleri Derbide Koreografi Yapmama Kararı Aldı

Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerdir. Her takım kendi evindeki maça büyük bir hazırlıkla başlar. Maç önündeki bu koreografiler hafta boyu konuşulur. Bu kez RAMS Park'ta nasıl bir koreografi olacağı merak konusuydu. Galatasaray taraftarı radikal bir karar aldı.