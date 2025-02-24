Galatasaray Tribünleri Derbide Koreografi Yapmama Kararı Aldı
Galatasaray Tribünleri Derbide Koreografi Yapmama Kararı Aldı
Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerdir. Her takım kendi evindeki maça büyük bir hazırlıkla başlar. Maç önündeki bu koreografiler hafta boyu konuşulur. Bu kez RAMS Park'ta nasıl bir koreografi olacağı merak konusuydu. Galatasaray taraftarı radikal bir karar aldı.
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Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerden bugün hangisini izleyeceğimiz merak konusuydu.
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Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray koreografi yapmayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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