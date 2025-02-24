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Galatasaray Tribünleri Derbide Koreografi Yapmama Kararı Aldı

Galatasaray Tribünleri Derbide Koreografi Yapmama Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 10:21

Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerdir. Her takım kendi evindeki maça büyük bir hazırlıkla başlar. Maç önündeki bu koreografiler hafta boyu konuşulur. Bu kez RAMS Park'ta nasıl bir koreografi olacağı merak konusuydu. Galatasaray taraftarı radikal bir karar aldı.

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Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerden bugün hangisini izleyeceğimiz merak konusuydu.

Derbilerin olmazsa olmazı koreografilerden bugün hangisini izleyeceğimiz merak konusuydu.

Galatasaray taraftarı da diğer taraftar grupları gibi her derbiye özel hazırlıklar yapıyor. Hafta boyu konuşulacak koreografilere bir yenisi ekleneceğini düşünülürken Galatasaray taraftarı bu kez farklı bir yol izleyecek.

Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray koreografi yapmayacak.

Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray koreografi yapmayacak.

Taraftar gruplarının kendi aralarında yaptığı toplantılarda, tüm enerjilerini yalnızca takımı desteklemeye odaklayacakları kararlaştırıldı. Bütün biletlerin tükendiği RAMS Park’ta yaklaşık 50 bin Sarı-Kırmızılı futbolseverin tribündeki yerini alması bekleniyor.

Tek gündem konsantrasyon olacak.

Tek gündem konsantrasyon olacak.

Galatasaray taraftarı kazanmaları halinde puan farkının 9'a çıkacağını düşünerek bu yolda 12.adam olarak 90 dakika hatta maça saatler kala stadı bir baskı unsuru haline getirmek istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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