Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?
Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Çevreci?
Temizlikte uzman olabilir ve yaşam alanını her zaman titiz tutmaya özen gösterebilirsin. Ama bu sahip olduğun temizlik alışkanlıklarının sürdürülebilir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü temizlikte çevreci bir yaklaşım izlemek her zaman bir miktar efor gerektirir. 'Ben bu işin neresinde duruyorum' diye düşünüyorsan, bu test sana gelsin.
Bakalım temizlik anlayışın düşündüğün kadar çevreci mi? 🍀👇 💚
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1. Öncelikle temizlik alışkanlıkların nasıl olursa olsun bunları yeşil hale getirme gibi bir hedefin var mı yok mu?
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2. Peki, temizlik malzemelerini seçerken doğallığı ne kadar önemsersin?
3. Kimyasal içerikli malzemeleri temizlik rutinine ne sıklıkla eklersin?
4. Sıradan bir temizlik gününü düşün, sence hangisini daha çok kullanıyorsun?
5. Temizlik teknolojilerini ne kadar yakından takip eder ve araç gereçlerini ne sıklıkla yenilersin?
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