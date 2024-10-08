Senin Süper Gücün Ne?
Senin Süper Gücün Ne?
Herkesin içinde bir süper kahraman yatar! 'Senin süper gücün ne?' testi, kişiliğinin derinliklerine inerek seni en iyi tanımlayan güçleri keşfetmemizi sağlayacak. Hazır mısın? O zaman, süper gücünü öğrenmek için başlayalım!
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1. Güçlerin olduğunu yeni keşfettin. Ne yaparsın?
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2. Diyelim ki, herhangi bir süper gücün var. Güçlerini ne amaçla kullanırdın?
3. Biraz da karakter özeliklerinden bahsedelim! Risk almayı sever misin?
4. Peki, özgüvenine bu puanlardan birini verecek olsan kaç verirdin?
5. En çok hangi yeteneğinle gurur duyuyorsun?
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